Sűrűsödnek a gondok Pakson, újabb alapember dőlt ki

Habár előnyből várja a mai, Maribor elleni idegenbeli Konferencialiga-selejtezőt a Paksi FC, mégsem mehet biztosra a csapat. Nemcsak azért, mert az egygólos fór – ahogy mondani szokás – nem előny, hanem azért is, mert Lenzsér Bence után a védelem másik oszlopos tagja, Vas Gábor is kiesett. A fiatal hátvéd a Győr elleni hétvégi bajnokit bár végigjátszotta, de többször is ápolásra szorult vélhetőleg izomsérülés miatt.

Böde Dánieléktől kell a gól, hogy a Paksi FC-nek esélye legyen a továbbjutásra

Fotó: Barbara Gabriella / Forrás: paksifc.hu

Gól kell a Paksi FC-től

„Az esélyek szempontjából a meccs ötven-ötven maradt, hiszen egy gólt bármikor kaphatunk. Az előző meccsen, de különösen a mérkőzés végén a Maribor jobban játszott, nagyon komoly nyomást helyezett ránk az utolsó negyedórában – fogalmazott a kinti sajtótájékoztatón Bognár György. – Szeretném, ha már a rendes játékidőben továbbjutnánk, ehhez azonban gólt kell rúgnunk, hiszen null-nullra nem lehet futballozni.”

Ebben segíthet Ádám Martin, aki térdsérüléséből felépülve a szezon során először lehet ott a meccskeretben. A szlovéneknél is lesz hiányzó, a múlt heti paksi találkozón csereként beszállt Ziga Repas combizomsérülés miatt nem léphet pályára, de bátyja, a szintén középpályás Jan játéka is kérdéses.

Konferencialiga, 2. selejtezőkör, visszavágó

20.00 NK Maribor–Paksi FC

Ljudski vrt Stadion, vezeti: Dennis Higler (holland)

Tv: M4 Sport+