Portugál válogatottal erősített a KSC Szekszárd

A portugál Ana Carolina Rodrigues személyében megvan a Tarr KSC Szekszárd harmadik nyári légiósa, számolt be róla a klub hivatalos oldala. A 26 éves irányító hazájában a Benficával bajnoki címet nyert (a döntő legjobbjának is megválasztották), majd a belga és a svájci élvonalban is lehúzott két-két idényt, amely során valamennyivel finálét játszhatott.

Klubcsapataival rendszeres résztvevője volt az Európa-kupa sorozatának, míg a válogatottal – történelmi tettet végrehajtva – kijutott az idei kontinenstornára, ahol 10,3 pontot, 2,3 lepattanót és ugyanennyi gólpasszt osztott ki.

A KSC korábban új érkezőként az amerikai Liza Karlent és Maria Gakdenget, valamint a magyar válogatott Dombai Rékát mutatta be. Magyar Bianka munkáját a szintén tengerentúli Rachelle Matthys segíti majd másodedzőként.