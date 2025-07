A „paksi” szabadalom, ami megreformálta az F1-pilóták edzését is

A napokban mutatták be a magyar mozik és hatalmas sikert hozott az F1: a film sportdrámát. Mint a sportok iránt érdeklődő egykori kosaras, Juhász Sándor is a vetítővászon elé ült megnézni a Forma-1-ről szóló filmet. Az egyik jelentben a főszereplő pilóta reflexfejlesztő masinán élesítette mozdulatait, ezen a ponton pedig az Atomerőmű SE korábbi ügyvezetőjének szemei kikerekedtek: az ő 1985. április 5-én bejelentett reflexfejlesztő szabadalmának lebutított változatát látta viszont a vásznon.

Juhász Sándor reflexfejlesztő gépe, a JUHOR a Tolnai Népújság 1992. június 24-i számában

Forrás: Hungarica

– Az egyéni edzés foglalkoztatott leginkább, ebből is a lepattanó labdák megszerzésének témája lelkesített. Figyelemmel kísértem a nemzetközi trendeket, órákig beszélgettem Zsíros Tiborral, Ránky Mátyással és Hollendonner Jánossal. Aztán egy elektronikai kiállításon megláttam egy szerkentyűt, ami a reakció időt mérte jelek felvillantása segítségével – mondta portálunknak a most 79 éves Juhász Sándor, akinek sok gondot okozott a játékosok eltérő magassága, ami megoldást követelt. – Így lett a függőleges mozgás beépítve a szerkezetbe. Először mindezt kézi erővel akartam működtetni egy nagy emelkedésű csavarmenettel, majd Nagy György és Fehér Árpád is bekapcsolódott a munkába, így átfordult a mechanikai megvalósítás az elektronikaiba.

A reflexfejlesztő gép első újítása is ehhez az időszakhoz köthető. A masina a kurblis magasságállítás helyett egy Zsiguli ablaktörlő motorral hajtott, nullára kiegyensúlyozott keretben dolgozott, ami könnyűvé tette a súlyos tábla mozgatását. A táblán nyolc darab fél kosárlabda volt található, ezek mellett pedig egyenként 32 LED-ből álló lámpa szolgáltatta a jeleket. A fél labdák alatti szenzorok ezred másodperc pontossággal írták ki a vezérlő egység szovjet mini televíziójára a jel felvillanása és a sportoló labdaérintése között eltelt időt.

Mit tudott Juhász Sándor reflexfejlesztő gépe?

Beállítható volt a felugrások száma, a felvillanások közti idő, ami lehetett meghatározott vagy a kioltást azonnal követő. Könnyen állítható volt az érzékelő tábla a játékosok magassága és súlypontemelkedése szerint, de ritmust szabott a futó vagy védekező mozgás közbeni felugrásokhoz.