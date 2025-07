Elképesztő számokat és sztorikat hozott idén is a SporTolna Triatlon Fesztivál

– A visszajelzések alapján elmondható, hogy az idei fesztivált is sikerült jól megrendeznünk. Szerencsére az időjárás az előrejelzések ellenére velünk volt, a délelőtt folyamán erősödött fel néha a szél, de az úszást ez sem befolyásolta – nyilatkozta portálunknak a SporTolna Triatlon Fesztivál után Czencz Péter versenyigazgató, hozzátéve, hogy az indulók száma idén is túlment az ezren.

Több, mint ezren indultak az 41. SporTolna Triatlon Fesztiválon

Fotó: Mártonfai Dénes

Sztorik az idei SporTolna Triatlon Fesztiválról

Kis túlzással a csecsemőktől az aggastyánokig valamennyi korosztály megtalálta azt a távot, ami az edzettségi állapotának megfelelő. A legfiatalabb induló négy, a legidősebb 87 esztendős volt. Czencz Péter mindkettejükhöz elmesélt egy-egy sztorit.

– A kisgyerek szüleivel üdült Domboriban, a verseny előtti nap anyukájával odajöttek hozzánk, amikor a pályát építettük. Megkérdeztem tőle, hogy lenne-e kedve indulni a Próbáld ki a triatlont futamon, ő pedig kis hezitálás után igent mondott – emlékezett vissza a versenyigazgató, aki elárulta azt is, hogy a legidősebb versenyző Budapestről busszal utazott le Szekszárdra, onnan szintén busszal Domboriba, magával hozva saját kerékpárját. – Ezek a történeket mindig szívmelengetőek, ahogy az is, hogy az unokám, a menyem, a fiam és én is indultunk a versenyen.