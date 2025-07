Mutatjuk, mikor és hol kell útlezárásokra számítani a Duna-parton

Idén is július utolsó hétvégéjén népesül be a kedvelt vármegyei üdülőtelep, ahol 41. alkalommal rendeznek triatlonfesztivált. Ma 17 órakor hagyományosan a toronyfutással veszi kezdetét a dzsembori, a nevezőknek (díjmentesen) a kajak-kenu céltorony 102 lépcsőfokát kell leküzdeniük.

A SporTolna Triatlon Fesztivál idejére ismét benépesül Fadd-Dombori

Fotó: www.sportshot.de / Forrás: Magyar Triatlon Szövetség

A versenyprogram kiírása szerint eközben az olimpiai ötpróba versenyszámai is elindulnak, majd jön a dilifutam (18 óra), ahol az 50 méteres triatlontá­vokat hátrafelé kell teljesíteni. Szombaton a „Próbáld ki a triatlont” jelszóval rendeznek versenyt, amit az „Én úszom-Te kerekezel-Ő fut” szlogennel meghirdetve háromtagú csapatban is lehet teljesíteni. A hagyományos sprint és egészségügyi dolgozók ob-ját is megrendezik, és debütál a céges váltók számára kiírt külön kupa is.

SporTolna, a sportág atyja

„Ez nem csak egy verseny, ez a triatlon bölcsője” – fogalmaz Czencz Péter versenyigazgató. Nem véletlenül: Fadd-Dombori a sportág magyarországi meghonosításának kiemelkedő helyszíne. Az elmúlt negyvenegy év során sokan itt álltak rajthoz először – köztük olyanok, akik olimpikonként tértek vissza, ma pedig már edzőként vagy szülőként kísérik gyermekeiket a pálya széléről.

Szombaton a versenyek kerékpáros és futótávjainak zavartalan és balesetmentes lebonyolítása miatt teljes és időszakos útlezárások lesznek Fadd-Domboriban, valamint Tolna és Fadd térségében.