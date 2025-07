Európa-kupa: a szekszárdi ügyvezető elmondta, minek örül igazán

– Az edzőt jól ismerjük korábbról, aki egyben a klub tulajdonosa is, a csapatról viszont egyelőre kevés információnk van, így az erősségét és a játékoskeretét sem ismerjük. Az biztos, hogy fiatal egyesületről van szó, amely évről évre építkezik és három év alatt két osztályt léptek előre. Annak örülünk, hogy közeli csapatot kaptunk, így a távolságot busszal is meg tudjuk tenni – nyilatkozta megkeresésünkre a sorsolásról Szabó Gergő, aki kérésünkre az esetleges csoportellenfelekről is beszélt. – Nem szeretek ennyire előre szaladni, először jussunk be a csoportkörbe. A milánói csapat szintén új a színtéren, a Mechelen viszont egy rutinos gárda, amely korábban az Euroligában is szerepelt, de a harmadik lehetséges ellenfél sem lesz könnyű.

A FIBA müncheni székházában tartották az Európa-kupa sorsolást, bal szélen Szabó Gergő, a Tarr KSC Szekszárd ügyvezető elnöke

Forrás: Tarr KSC Szekszárd/Murvai Szabolcs

Szabó Gergő hozzátette, várhatóan az első mérkőzést szeptember 18-án játsszák kint, a visszavágóra 24-én szerdán kerülhet sor. A tradicionális felkészülési torna, a Sió Kupa idén várhatóan szeptember 5-én és 6-án lesz.