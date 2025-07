A Völgységbe került a tavaszi szezon szakmai díja!

A mögöttünk hagyott szezonban az elmúlt évek legalacsonyabb létszámával, mindössze hét csapattal zajlottak a küzdelmek a Tolna Vármegyei I. osztályban. Az idény második szakaszában tizennégy hétvégén folytak a küzdelmek, ugyanakkor három fordulóban (a 15., a 22. és 28.) a háromból két összecsapást rendeztek meg, így ezeknél nem tartottuk sportszerűnek, hogy forduló válogatottját hirdessünk.

Sásdi Bence (világosban) lett a vármegyei I. osztály tavaszi idényének szakmai díjasa

Fotó: Máté Réka

A bajnokság második felében – a tudósítóink beszámolói alapján egy-egy mérkőzésen kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosok közül – így is hatvankét labdarúgó szerepelt a legjobbak között. Innen kerültek ki a tavasz válogatottjának tagjai, amelyben – ritkaságszámba menően – valamennyi klub képviselteti magát.

A szakmai díj a Völgységbe került

Hétszer kapott helyet a forduló válogatottjába Sásdi Bence, az újonc Bonyhád-Börzsöny SE labdarúgója, aki ebben a naptári évben mind a tizenegy bajnokin pályára lépett. A védelemben és a középpályán bevethető játékosnál senki más nem büszkélkedhet többel, így a Bonyhádon nevelkedett labdarúgó érdemelte ki a Tolna Vármegyei I. osztályú bajnokság tavaszi szezonjának szakmai díját!

A völgységiek ősszel egy elismerést már begyűjthettek, akkor Schleinig Mátéé lett a közönségdíj. A kapus most is közel állt az álom tizenegyhez, ugyanúgy háromszor került be a válogatottba, mint a szintén újonc Holler UNFC hálóőre, Németh Roland. A dunaföldváriak NB III-ban és U19-ben is védő fiatal játékosa mellett szólt ugyanakkor, hogy a csapat öt győzelme közül négyszer is ő állt a kapuban és a jók között is többször szerepelt a neve börzsönyi posztriválisához képest.

Fotó: Mártonfai Dénes

Ugyancsak jó tavaszt produkált a dombóvári Bunevácz Bence, aki úgy lett gólkirály 19 találattal csapattársával, Horváth Árpáddal holtversenyben, hogy ősszel mindössze két gólig jutott. Nem meglepetés, hogy tíz szerepléséből hatszor a válogatottba is „meghívót” kapott. A bajnok és kupagyőztes DFC-t még a középpálya motorja, Lódri Gergő képviseli három fellépéssel.

A kakasdi Hucker Bence is a szezon második felére találta meg gólvágó cipőjét, a támadó tizenegy találattal végzett a házi mesterlövészek listájának élén, ebből tízet tavasszal jegyzett, kétszer annyit, mint ahányszor a legjobbak között helyet követelt magának. A dobogóról épphogy lecsúszó gárdából a csapat kapitánya, Réti Dániel került még be a válogatottba.