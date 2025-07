„Sok sz.rt kaptam” – megszólalt a szekszárdi klub új tulajdonosa (videó)

A napokban Kárpáti Zoltán, a Szekszárdi Utánpótlás-nevelő Football Club ügyvezetője és Koszó Ádám az Amerikai Egyesület Államokban élő magyar üzletember aláírták a szekszárdi egyesület által tulajdonolt Sz.Women's Kft. megvételéről szóló szerződést. Az új tulajdonos most először nyilatkozott nyilvánosan azóta, felmerült a neve a klub körül.

Vágó Attilában bízik a Szekszárd FC új tulajdonosa

Forrás: Szekszárd FC

Az egyesületnél nagy változok történtek már a nyár eddigi szakaszában is többek között azzal, hogy nem hosszabbították meg Micskó Márk vezetőedző június 30-án lejáró szerződését. A szakember neve egybeforrt Szekszárdon a női labdarúgással, amivel előbb futsalban, majd a legutóbbi négy szezonban nagypályán öregbítette a város hírnevét. Helyét a korábbi szövetségi kapitány, Vágó Attila vette át, akinek tapasztalatában bízik a tulajdonos.

„Sok sz.rt kaptam, hogy miért hoztuk őt Szekszárdra, kérdezték, miért rá esett a választás. Azt gondolom, hogy a megfelelő személyt sikerült megtalálnunk erre a feladatra. Hiszünk benne, a tudásában és a tapasztalatában. Amióta itt van, nagyszerű a légkör a pályán és az öltözőben, azt gondoljuk, ő az, aki meg tudja valósítani azokat a célokat, amiket szeretnénk elérni” – fogalmazott videóüzenetében Koszó Ádám.

Forrás: Szekszárd FC

Változások Szekszárdon

Úgy tudjuk, hogy a Szekszárd FC-nél a jövőben is az utánpótlásra támaszkodnak, szeretnének minél több saját nevelésű játékost foglalkoztatni az NB I-ben. Acsádi Petrán kívül valamennyi alapemberét megtartotta a Szekszárd (a faddi utánpótlás-válogatott védő Pécsre igazolt), melléjük tapasztalt játékosokat szerződtettek. Ilyen a 146 NB I-es mérkőzésen pályára lépő Gelb Mónika (Astra), illetve Sovány Dorina (Szeged), de a Ferencváros két fiatalja, Filep Zsuzsa és Egyed Kata is sárga-feketében folytatja. A 26 éves kanadai védő, Kaitlin Kehrer révén légiósai is lesz a szekszárdiaknak.