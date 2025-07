Szekszárdi edzővel és játékossal vág neki az Universiadénak válogatottunk

A világ legnagyobb egyetemi multisport-eseményére a németországi Rajna–Ruhr régióban kerül sor július 16–27. között. Az Egyetemi Világjátékokon minden eddiginél nagyobb, összesen 248 fős magyar csapat vesz részt – ebből 178 sportoló, akik 47 különböző felsőoktatási intézményből érkeznek. Tolna vármegyét a női kosárlabdacsapatban a Tarr KSC Szekszárdot többen is képviselik: vezetőedzője, Magyar Bianka már rutinos az Universiadén, míg játékoskeretében ott van a kék-fehérek nyári igazolása, Dombai Réka.

A magyar válogatott (álló sor, bal szélen Dombai Réka, középen Magyar Bianka) szerdán utazott ki az Univeriade helyszínére

„Hat éve dolgozom az Universiade-válogatott mellett – mindig is izgalmasnak tartottam olyan fiatalokkal dolgozni, akik a tanulás és a sport között teremtenek egyensúlyt. Az idei keret sokszínű: vannak vezéregyéniségek, klubjaikban meghatározó szereplők, és olyanok is, akik eddig háttérben voltak, most viszont főszerephez juthatnak” – fogalmazott a wbasket.hu oldalnak szekszárdiakat tavaly nyár óta irányító Magyar Bianka.

Egy sikeres felkészülés

Július első hetében, Székesfehérváron, az MKOSZ Edzőközpontjában kezdte meg a felkészülést a csapat, két felkészülési mérkőzést is játszva Oroszország U20-as válogatottja ellen. A hosszú edzésekkel tarkított időszakot két imponáló győzelem (108–53, 81–61) koronázta meg. Egy héttel később Lengyelországban folytatta felkészülését a válogatott, újabb két sikeres meccsel (85–66, 90–68). A lengyel bő keretben szerepet kapott Julia Piestrzynska is, aki az előző idény hajráját Szekszárdon töltötte. A négy találkozón Dombai Réka 15 pontot átlagolt.