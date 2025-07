Szekszárdi győzelem az új korszakot kezdő klubok csatáján (galériával)

A nyári, jelentős átalakulást követően nagy várakozások előzték meg a szekszárdi publikum részéről a megyeszékhely csapatának szezonnyitó mérkőzését. A Juhász Máté irányítása alá került együttes az Érdi VSE ellen kezdhette meg a 2024–2025-ös idényt. A vendégek az elmúlt években az NB III különböző csoportjaiban rendre stabil középcsapatként szerepeltek, így nem volt meglepő, hogy ezúttal is három pont reményében léptek pályára – különösen egy olyan rivális otthonában, amelyet előzetesen a kiesés elleni küzdelemre predesztináltak.

Bartha Lászlóék győzelemmel indították a szezont

Fotó: Mártonfai Dénes

A találkozó elején az érdiek ragadták magukhoz a kezdeményezést. A hátsó építkezés során létszámfölényt alakítottak ki, így sikeresen játszották ki a hazai letámadási kísérleteket. Támadásaikat leginkább szélekre kilőtt hosszú indításokra alapozták, illetve a félterületekben próbáltak kombinációkkal helyzeteket kialakítani. Az első említésre méltó jelenet mégsem futballszakmai szempontból volt emlékezetes: egy felívelés után párharcot követően szabálytalanság történt, majd csaknem verekedés tört ki a pályán, de szerencsére sikerült megfékezni az indulatokat. Nem sokkal később az érdi csapat futballtudásából is ízelítőt adott: egyetlen támadáson belül három ziccert is elhibáztak – kapufa, egy bravúros védés és egy gólvonalról történő mentés is megakadályozta a vezető találatot. Bár mezőnyfölényük ezt követően is egyértelmű maradt, hasonlóan nagy helyzetet már nem tudtak kidolgozni.

A szekszárdiak lassan vették fel a mérkőzés ritmusát. A labdakihozatalokat nyomás alatt nem erőltették, inkább a hosszú indítások és a második labdák megszerzése határozta meg játékukat. A széleken olykor sikerült megbontani az ellenfelet, de valódi veszélyt nem jelentettek – ez csupán a pontrúgások révén jött össze, egy szöglet után kellett először és utoljára védenie a vendégkapusnak az első félidőben. A védekezés során akadtak problémák: a beindulásokat követő futóversenyekben és az egy az egy elleni párharcokban is többször zavarba jöttek a hazai védők. Ugyanakkor a tizenhatoson belül rendszerint megvolt a létszámfölény, így sikerült hárítaniuk a veszélyesebb próbálkozásokat.