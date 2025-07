Szücs Grétával ért el célját az U19-es válogatott

A csoportkörből való sikeres továbbjutás után az első kieséses meccsen Nigéria volt az ellenfél. Az első negyed kevés pontot hozott, és bár a magyar válogatott hamar előnybe került, a fizikailag erősebb ellenfél fokozatosan kiegyenlítette a játékot. A második negyed elején a nigériaiak fordítani tudtak, ám gyorsan reagáltak Magyar Gergely tanítványai, és főként a távoli dobásoknak köszönhetően a nagyszünetre 18 pontos előnyt építettek. A nagyszünet után kontrollálták a mérkőzést, jól reagálták le az afrikaiak felzárkózási kísérletét, a hajrában pedig újra el tudtak húzni – így magabiztos játékkal jutottak be a legjobb nyolc közé a magyar lányok.

Szücs Gréta 6,1 pontot, 2,3 lepattanót és 1,1 gólpasszt átlagolt a világbajnokság során

Forrás: FIBA

Magyarország–Nigéria 77–51

Szűcs Gréta nyolc ponttal és három lepattanóval zárt, azonban a gyengébb triplázása miatt csupán 14 percet töltött a pályán. Többnyire kiegyenlített periódusban kapott lehetőséget, ezt jól tükrözi, hogy egyedüliként negatív mutatóval zárta a mérkőzést.

A negyeddöntőben a torna egyik éremesélyese, Ausztrália következett. A kiegyenlített kezdés után hétpontos hátrányt dolgozott le a magyar csapat, és a második-harmadik negyed során több alkalommal is sikerült kisebb előnyt kialakítani. A tempó végig magas volt, a kosarak gyorsan váltották egymást mindkét oldalon, de ez végül a mieinket viselte meg jobban. A záró negyedben csupán hét pontot sikerült szerezni, és bár a védekezés sokáig kitartott, az ausztrálok így is egyenlítettek. A hosszabbításban már több hiba is becsúszott a magyar palánk alatt, így elmaradt az álomszerű elődöntőbe jutás.

Magyarország–Ausztrália 76–82