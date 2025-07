800 meccs, 70 év, egy élet a kézilabdáért – Tóth Károlyt ünnepelték (GALÉRIA + VIDEÓ)

Tóth Károly neve összeforrt a Tolna megyei kézilabdával. Játékvezetőként és versenybíróként is aktív volt: egészen 2010-ig párhuzamosan látta el mindkét feladatot, ezt követően még tizenöt éven keresztül tevékenykedett versenybíróként. Pályafutása során közel 800 NB-s mérkőzésen működött közre, ezeknek mintegy fele az élvonalban zajlott le – ez már önmagában is kimagasló sportteljesítmény.

Tóth Károlyt 70. születésnapja alkalmából köszöntötték családja, barátai és tisztelői

Fotó: Denes Martonfai

Tóth Károly életműve ünneplésre méltó

A sport iránti elkötelezettségét számos díj is elismerte: a Magyar Kézilabdázásért-emlékérem kitüntetést 1999-ben kapta meg a Magyar Kézilabda Szövetségtől, majd a Tolna megyei szövetség is Andorka Sándor-díjjal köszönte meg több évtizedes munkáját. Edzőként, testnevelőként és sportvezetőként is mindig a közösséget szolgálta.

„Ezúton kell köszönetet mondanunk azért az évtizedeken át tartó elkötelezett munkáért, amellyel közösségünket segítette és erősítette” – fogalmazott Csibi Krisztina az ünnepi beszédben. Hozzátette: Tóth Károly nemcsak szakmailag, de emberileg is példát mutatott a fiataloknak és a sport iránt elkötelezett generációknak.

A sportkarrier, amely mögött valódi hivatástudat és szolgálat áll, most méltó elismerésben részesült – a „örökös tiszteletbeli elnök” cím nem csupán díj, hanem egy közösség hálája egy kivételes életútért.