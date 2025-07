Zombai Lovasnapok: a térség legfontosabb lovas rendezvényét tartották (fotókkal és videóval)

Zombán az elmúlt hétvégén újra megrendezték a térség egyik legfontosabb lovas eseményét, a Zombai Lovasnapokat, ahol a sport, a közösség és a lovak iránti szeretet ünnepe telt meg élettel – és érzelemmel. A kétnapos program idén is több száz embert mozgatott meg.

A Zombai Lovasnapok a fogathajtók és díjugratók ünnepe volt

Fotó: Mártonfai Dénes

A szervezés hátterében ezúttal is ott állt Hirnikl György, a Zombai Lovasklub Egyesület elnöke, akitől megtudtuk: – Az idei rendezvény különleges volt, hiszen most először kellett Potápi Árpád János országgyűlési képviselő nélkül megszervezni a Lovas napokat, eddig minden évben itt volt velünk. Bár testben most nem lehetett jelen, a szívünkben itt volt végig. Hirnikl György kiemelte ez egyfajta tisztelgés is volt egy olyan ember előtt, aki mindig hitt a vidéki hagyományokban, a helyi közösségek erejében.

A Zombai Lovasnapok szombati eredményei

A szombati nap a fogathajtóké volt, ahol több kategóriában is zajlott a megmérettetés. A póni kettesfogat (CAN-C P2) kategóriában a Viszus Szabolcs (Első Magyar Pónifogathajtó Egyesület) vezette fogat bizonyult a legjobbnak, míg a nagyló kettesfogatok (CAN-C H2) mezőnyében Nagy István (Pincehelyi LSE) állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A CAN-D H2 kategóriában Szabó Réka (Zombai Lovasklub versenyzője) hozott dicsőséget hazai pályára.

A nap egyik leglátványosabb programja a vadászhajtás volt, ahol gyorsaság, ügyesség és pontosság találkozott. Itt a Vihar LE képviseletében induló Kovács Tibor emelkedett ki a mezőnyből.

Fotó: Mártonfai Dénes

Estére az izgalmak csak fokozódtak: a kombinált éjszakai hajtás fényekkel, szurkolással és különleges hangulattal tette emlékezetessé a napot. A póni kettesfogat kategóriában Csincsi Zsolt (Tolna-Mözsi LE), míg a nagyló kettesfogatoknál Miksó János (Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület) diadalmaskodott.

Új irány Tolnában: bemutatkozott a working versenyszám

A vasárnapi nap a szabadidős ügyességi versenyeké volt: vezetőszáras versenyek, díjlovaglás és egy különlegesség is helyet kapott – a working equitation, egy olyan fiatal, de dinamikusan fejlődő versenyszám, amely most először mutatkozott be Tolnában.