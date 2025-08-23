A nehézségek ellenére volt lovasverseny Tamásiban (galéria)

Az év eleje nem indult jól a lovassport számára, hiszen a száj- és körömfájás, valamint a lovakat érintő herpesz vírusfertőzés megakadályozta a versenyek szervezését, így június elejéig pihentek a versenyzők és az állatok. Mostanra pedig összesűrűsödött a naptár, így a tamási verseny rendszerét is át kellett szervezni – mondta Szarka Ferenc versenyigazgató. – Díjugratásban nem is hirdettünk versenyt, ebben a számban egy meghívásos bemutatóra kerülhetett csak sor, miután a napokban két fontos bajnoki fordulót is bonyolítanak az országban, a versenyzők erre koncentrálnak – jelezte Szarka Ferenc. – Ez a jövőben is így lesz, ennek fényében kell tovább gondolnunk a mi versenyünket is.

Nyolc egyesület 42 fogata mérte össze tudását. Fotó: Kutny Gábor

A nap folyamán 8 egyesület 42 fogata mérte össze tudását, és a versenyek mellett számos bemutatót szerveztek a lovassport szerelmesei és az érdeklődők számára.

A Fogathajtás eredményei:

„C” kategóriás akadályhajtás:

1. Nagy István Pincehelyi LSE.

2. Fodor István Regölyi LE.

3. Kelemen Ákos Regölyi LE.