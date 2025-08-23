augusztus 23., szombat

A nehézségek ellenére volt lovasverseny Tamásiban (galéria)

Címkék#fogathajtás#lovassport#lovaglás#Tamási

A 66. Tamási Lovasnapok rendezvényei 2025. augusztus 19–20-án zajlottak a város lovaspályáján. A hagyomány tiszteletét bizonyítja, hogy a lovasnapok több, mint hat évtizedes múltra tekintenek vissza, egyike az ország legrégebbi ilyen sporteseményeinek. Az idei évi versenynaptárra rányomta bélyegét a tavaszi vírusfertőzés, ennek következtében sokkal nehezebb a versenyek megszervezése.

Kutny Gábor

Az év eleje nem indult jól a lovassport számára, hiszen a száj- és körömfájás, valamint a lovakat érintő herpesz vírusfertőzés megakadályozta a versenyek szervezését, így június elejéig pihentek a versenyzők és az állatok. Mostanra pedig összesűrűsödött a naptár, így a tamási verseny rendszerét is át kellett szervezni – mondta Szarka Ferenc versenyigazgató. – Díjugratásban nem is hirdettünk versenyt, ebben a számban egy meghívásos bemutatóra kerülhetett csak sor, miután a napokban két fontos bajnoki fordulót is bonyolítanak az országban, a versenyzők erre koncentrálnak – jelezte Szarka Ferenc. – Ez a jövőben is így lesz, ennek fényében kell tovább gondolnunk a mi versenyünket is. 

Nyolc egyesület 42 fogata mérte össze tudását. Fotó: Kutny Gábor

A nap folyamán 8 egyesület 42 fogata mérte össze tudását, és a versenyek mellett számos bemutatót szerveztek a lovassport szerelmesei és az érdeklődők számára.

A Fogathajtás eredményei:

„C” kategóriás akadályhajtás:

1. Nagy István Pincehelyi LSE.

2. Fodor István Regölyi LE.

3. Kelemen Ákos Regölyi LE.

66. Tamási Lovasnapok

Fotók: Kutny Gábor

Vadászhajtás:

1. Fodor István Regölyi LE.

2. Kelemen Ákos Regölyi LE.

3. Nagy István Pincehelyi LSE.

Kombinált Akadályhajtás:

1. Cseke Dávid Szakályi LE.

2. Varga Péter Szakályi LE.

3. Péter Krisztián Karádi SC.

 

 

