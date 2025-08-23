1 órája
A nehézségek ellenére volt lovasverseny Tamásiban (galéria)
A 66. Tamási Lovasnapok rendezvényei 2025. augusztus 19–20-án zajlottak a város lovaspályáján. A hagyomány tiszteletét bizonyítja, hogy a lovasnapok több, mint hat évtizedes múltra tekintenek vissza, egyike az ország legrégebbi ilyen sporteseményeinek. Az idei évi versenynaptárra rányomta bélyegét a tavaszi vírusfertőzés, ennek következtében sokkal nehezebb a versenyek megszervezése.
Az év eleje nem indult jól a lovassport számára, hiszen a száj- és körömfájás, valamint a lovakat érintő herpesz vírusfertőzés megakadályozta a versenyek szervezését, így június elejéig pihentek a versenyzők és az állatok. Mostanra pedig összesűrűsödött a naptár, így a tamási verseny rendszerét is át kellett szervezni – mondta Szarka Ferenc versenyigazgató. – Díjugratásban nem is hirdettünk versenyt, ebben a számban egy meghívásos bemutatóra kerülhetett csak sor, miután a napokban két fontos bajnoki fordulót is bonyolítanak az országban, a versenyzők erre koncentrálnak – jelezte Szarka Ferenc. – Ez a jövőben is így lesz, ennek fényében kell tovább gondolnunk a mi versenyünket is.
A nap folyamán 8 egyesület 42 fogata mérte össze tudását, és a versenyek mellett számos bemutatót szerveztek a lovassport szerelmesei és az érdeklődők számára.
A Fogathajtás eredményei:
„C” kategóriás akadályhajtás:
1. Nagy István Pincehelyi LSE.
2. Fodor István Regölyi LE.
3. Kelemen Ákos Regölyi LE.
66. Tamási LovasnapokFotók: Kutny Gábor
Vadászhajtás:
1. Fodor István Regölyi LE.
2. Kelemen Ákos Regölyi LE.
3. Nagy István Pincehelyi LSE.
Kombinált Akadályhajtás:
1. Cseke Dávid Szakályi LE.
2. Varga Péter Szakályi LE.
3. Péter Krisztián Karádi SC.
