A címvédő és egy újonc csapat is pályára lép a nagy múltú tornán

Vasárnap 22. alkalommal rendezik meg a Thelena Kupa női futsal felkészülési tornát

Teol.hu

A nyári alapozó időszak lassan a végéhez közeledik, a futsalban sincs ez másként. A Tolna-Mözs NB I-es női együttese mint minden évben, idén is egy hazai tornával adja meg kezdő a lendületet: hétvégén következik a 22. Thelena Kupa, amely immár hagyományosan a bajnoki rajt előtti utolsó állomásként szolgál csapatok számára.
A vasárnap rendezendő torna minden évben kiváló felkészülési lehetőséget biztosít a csapatoknak a szezon kezdete előtt. A torna mezőnye idén is színes: a házigazda Tolna-Mözs mellett a címvédő DEAC, a Csepel FC USE, a frissen feljutott Gyulai Amazonok, valamint a Veszprémi ESC lép majd pályára a nap folyamán. A kupa menetrendje szerint minden csapat több mérkőzést játszik, így a nézők egész nap izgalmas találkozókat követhetnek figyelemmel. Az esemény élőben is követhető majd a YouTube-on. 

 

