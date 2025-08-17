A címvédő otthonában két gólt kapott bedobás után a Majos

Az NB III Dél-Nyugati csoportjának negyedik fordulójában az első három meccsén hét pontot szerző Majosi SE a címvédő és százszázalékos teljesítménnyel rajtoló Nagykanizsa vendége volt. A forduló rangadója feszült, fizikális küzdelemmel indult, s már a nyitó percekben kirajzolódtak a játékstílusok.

Fotó: Mate Reka

A hazaiak igyekeztek irányítani a mérkőzést, sok passzal építkeztek és labdabirtoklásra törekedtek, míg a majosiak inkább a labdaszerzések utáni átmenetekben és a pontrúgásokban bíztak. Ez utóbbi elképzelés eleinte működött is, hiszen az első lehetőségek a vendégek előtt adódtak, ám gól nem született belőlük. Ezzel szemben a támadásban pontatlan kanizsaiaknak elég volt egyetlen kapu elé hajított bedobás: Lőrincz csúsztatása után a Tolna vármegyeiek hálójában kötött ki a labda.

A bekapott gól különösen fájó volt a Majos számára, mert nem előzte meg komoly helyzet, s addig inkább Varga Balázs csapatának elképzelése érvényesült a pályán. A hátrányban lévő vendégeknek ezután többet kellett labdával is kezdeményezniük, ami ugyan nem okozott gondot, de közel sem bizonyult olyan hatékonynak, mint a labda nélküli játék. A sok szabálytalanság és apró hiba miatt ráadásul folyamatos játék sem nagyon alakult ki, a tördeltség inkább a Zala vármegyei kontráknak kedvezett.

Nem dolgozott ki minőségi helyzetet a vendégcsapat

A játékrész közepén egy szép hazai akció végén a felső léc mentette meg a vendégeket Vukman Donát helyett, miközben a majosi támadásokból és pontrúgásokból alig alakult ki veszély. A szünethez érve a Nagykanizsa egygólos előnye olyan értelemben megérdemelt volt, hogy a vendégek nem tudtak igazán minőségi helyzetet kialakítani, és a kisebb lehetőségeikből pedig a kapu eltalálása is csak ritkán sikerült.

A szünetben kisebb meglepetésre a hazaiak kettőt is cseréltek – Gabala Krisztián ezzel próbált alkalmazkodni a párharcokban gazdag, fizikálisabb játékhoz. A második játékrészben továbbra is a faultokkal tarkított, töredezett futball dominált, ami a Nagykanizsa szempontjából kedvező forgatókönyvnek bizonyult, hiszen támadásaikban így is maradt veszély.