3 órája
A címvédő otthonában két gólt kapott bedobás után a Majos
Az NB III Délnyugati csoportjában a bajnok Nagykanizsa megszakította Majos remek szériáját.
Az NB III Dél-Nyugati csoportjának negyedik fordulójában az első három meccsén hét pontot szerző Majosi SE a címvédő és százszázalékos teljesítménnyel rajtoló Nagykanizsa vendége volt. A forduló rangadója feszült, fizikális küzdelemmel indult, s már a nyitó percekben kirajzolódtak a játékstílusok.
A hazaiak igyekeztek irányítani a mérkőzést, sok passzal építkeztek és labdabirtoklásra törekedtek, míg a majosiak inkább a labdaszerzések utáni átmenetekben és a pontrúgásokban bíztak. Ez utóbbi elképzelés eleinte működött is, hiszen az első lehetőségek a vendégek előtt adódtak, ám gól nem született belőlük. Ezzel szemben a támadásban pontatlan kanizsaiaknak elég volt egyetlen kapu elé hajított bedobás: Lőrincz csúsztatása után a Tolna vármegyeiek hálójában kötött ki a labda.
A bekapott gól különösen fájó volt a Majos számára, mert nem előzte meg komoly helyzet, s addig inkább Varga Balázs csapatának elképzelése érvényesült a pályán. A hátrányban lévő vendégeknek ezután többet kellett labdával is kezdeményezniük, ami ugyan nem okozott gondot, de közel sem bizonyult olyan hatékonynak, mint a labda nélküli játék. A sok szabálytalanság és apró hiba miatt ráadásul folyamatos játék sem nagyon alakult ki, a tördeltség inkább a Zala vármegyei kontráknak kedvezett.
Nem dolgozott ki minőségi helyzetet a vendégcsapat
A játékrész közepén egy szép hazai akció végén a felső léc mentette meg a vendégeket Vukman Donát helyett, miközben a majosi támadásokból és pontrúgásokból alig alakult ki veszély. A szünethez érve a Nagykanizsa egygólos előnye olyan értelemben megérdemelt volt, hogy a vendégek nem tudtak igazán minőségi helyzetet kialakítani, és a kisebb lehetőségeikből pedig a kapu eltalálása is csak ritkán sikerült.
A szünetben kisebb meglepetésre a hazaiak kettőt is cseréltek – Gabala Krisztián ezzel próbált alkalmazkodni a párharcokban gazdag, fizikálisabb játékhoz. A második játékrészben továbbra is a faultokkal tarkított, töredezett futball dominált, ami a Nagykanizsa szempontjából kedvező forgatókönyvnek bizonyult, hiszen támadásaikban így is maradt veszély.
A hajrában Dragóner Dávid két gólja lezárta a meccset
Ahogy telt az idő, a Zala vármegyeiek egyre inkább a mérkőzés kontrollálására helyezték a hangsúlyt. Magabiztosan járatták a labdát, a vendégek visszafogott letámadása pedig lehetővé tette számukra, hogy kényelmesen irányítsák a játékot. A Majos kevés labdás játéka a kapkodás és pontatlanság miatt nem tudott kibontakozni, amit a hazaiak a 73. percben újabb góllal büntettek: egy bedobás utáni kavarodás végén Dragóner növelte kettőre az előnyt.
A Majos hosszú idő után az utolsó negyedóra elején jutott ismét komoly lehetőséghez, ám ekkor a kapufa mentette meg a kanizsaiakat. Ez volt az utolsó olyan helyzet, amely reményt adhatott volna a vendégeknek, a hajrában ugyanis inkább a szabálytalanságok kerültek előtérbe. A 87. percben Húsvét kapitális hibája után a játékvezető büntetőt ítélt, és kiállította a majosi játékost. A tizenegyest a sértett, Dragóner értékesítette, így alakult ki a 3–0-s végeredmény.
FC Nagykanizsa–Majosi SE 3–0 (1–0). Nagykanizsa, v.: Ódor (Nagy B., Döbrösi). Majos: Vukman– Husvéth, Tóth M. (Keresztes, 78.), Dávid Z., Kajári (Fekete, 78.), Stampfel, Marosi (Csepregi, 71.), Gellér, Ángyán (Sági, 85.), Hatvani, Kása (Kovács L., 71.). Vezetőedző: Varga Balázs. Gólszerzők: Dragoner (75., 86.), Lőrincz (9.).