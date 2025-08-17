augusztus 17., vasárnap

A daganatos betegséggel küzdő Ricsikének gyűjtenek Őcsényben

Jótékonysági focimeccs lesz Őcsényben, jövő szombaton. A bevételt Óvári Ricsike gyógykezelésére fordítják.

Nem először szerveznek jótékonysági focimeccset a daganatos betegséggel küzdő Óvári Ricsike gyógykezelésére. Július végén a decsiek ajánlották fel a bátaiak elleni edzőmeccsükön összegyűjtött összeget, most pedig az őcsényiek kérik, hogy a jövő szombati, Uszód elleni edzőmeccsen jótékonykodjanak a kisfiú megsegítésére. A találkozó 15 órakor kezdődik, a drukkerek egy becsületkasszába dobhatják be azt az összeget, amennyivel segíteni szeretnék a kisfiú kezeléseit. 

 

 

 

