Ön is segíthet
51 perce
A daganatos betegséggel küzdő Ricsikének gyűjtenek Őcsényben
Jótékonysági focimeccs lesz Őcsényben, jövő szombaton. A bevételt Óvári Ricsike gyógykezelésére fordítják.
Nem először szerveznek jótékonysági focimeccset a daganatos betegséggel küzdő Óvári Ricsike gyógykezelésére. Július végén a decsiek ajánlották fel a bátaiak elleni edzőmeccsükön összegyűjtött összeget, most pedig az őcsényiek kérik, hogy a jövő szombati, Uszód elleni edzőmeccsen jótékonykodjanak a kisfiú megsegítésére. A találkozó 15 órakor kezdődik, a drukkerek egy becsületkasszába dobhatják be azt az összeget, amennyivel segíteni szeretnék a kisfiú kezeléseit.
