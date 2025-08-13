Nem az eredmény, hanem a megemlékezés volt a lényeg

2009-ben, 59 éves korában tragikus hirtelenséggel hunyt el a dombóvári és a magyar kosárlabdázás ikonikus alakja, Bálind József. A sportág berkeiben Jampi néven ismert szakember a napokban ünnepelte volna 75. születésnapját, így az emlékére megrendezett idei emléktornának ez különleges felütést adott. Jampinak különleges érzéke volt a játékosok kiválasztásához, emellett humora, szállóigéi örökre megmaradnak a kosárlabdázást kedvelőknek. Az Ultra Fanatics szurkolói csoport által szervezett eseményen három csapat vett részt, a házigazda Jampi Team, a Bonyhádi Malamut, és a Somogy vármegyei amatőr bajnok, a Zrínyi KK együttese. Ugyan nem az eredmények, hanem a megemlékezés volt a kupa küldetése, de a győzelmet végül a házigazda formáció szerezte meg.

Eredmények: Jampi Team–Zrínyi KK 67–52, Bonyhádi Malamut–Zrínyi KK 51–41, Jampi Team–Bonyhádi Malamut 87–59. A végeredmény: 1. Jampi Team, 2. Bonyhádi Malamut, 3. Zrínyi KK.