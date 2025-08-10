nb iii-as foci
A hosszabbításban szerzett góllal győzött a Majos (képgalériával)
Az NB III-as focibajnokságban a 92. percben lőtt góllal szerezte meg a győzelmet a Majosi SE.
Délnyugati-csoport, 3. forduló
Majosi SE–Iváncsa KSE 2–1 (0–1). Bonyhád-Majos, v.: Maml. Majos: Vukman – Sági (Marosi, a szünetben), Husvét, Tóth M. (Keresztes, 88.), Kovács L. (Kása, 65.), Dávid, Stampfel, Hatvani, Gellér, Ángyán (Csepregi, 75.), Fekete (Kajári, a szünetben). Edző: Varga Balázs. Gólszerző: Dávid Z. (69., 92.), illetve Ivády (18.).
Majosi SE–Iváncsa KSE labdarúgó mérkőzésFotók: Máté Réka
