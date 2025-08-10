augusztus 10., vasárnap

nb iii-as foci

36 perce

A hosszabbításban szerzett góllal győzött a Majos (képgalériával)

Címkék#labdarúgás#NB III-as focibajnokság#Majosi SE

Az NB III-as focibajnokságban a 92. percben lőtt góllal szerezte meg a győzelmet a Majosi SE.

Teol.hu

Délnyugati-csoport, 3. forduló

Majosi SE–Iváncsa KSE 2–1 (0–1). Bonyhád-Majos, v.: Maml. Majos: Vukman – Sági (Marosi, a szünetben), Husvét, Tóth M. (Keresztes, 88.), Kovács L. (Kása, 65.), Dávid, Stampfel, Hatvani, Gellér,  Ángyán (Csepregi, 75.), Fekete (Kajári, a szünetben). Edző: Varga Balázs. Gólszerző: Dávid Z. (69., 92.), illetve Ivády (18.).  

Majosi SE–Iváncsa KSE labdarúgó mérkőzés

Fotók: Máté Réka

 

