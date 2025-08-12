augusztus 12., kedd

Névadó ünnepség

17 perce

A legendás edzőről nevezték el a kosárlabda csarnokot

Címkék#Dombóvár#Bálind József#kosárlabdaliga

Teol.hu

Bálind József „Jampi” nevét viseli a jövőben a Szuhay Sportcentrum kosárlabda csarnoka. Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete arról határozott, hogy a dombóvári kosárlabdaélet nagy múltú, és jelenleg is központi létesítménye a Bálind József Sportcsarnok elnevezést kapja. A névadó ünnepségre az idei emléktornán került sor, ahol a résztvevők a helyi kosárlabda néhai ikonikus alakjára, Jampira emlékeztek. A csarnok bejárata feletti névtáblát Nagy Roland alpolgármester leplezte le a család, valamint a tornán jelenlévő csapatok, szurkolók, érdeklődők  jelenlétében. A képviselő beszédében nemcsak a dicső múltról, hanem a reményt keltő jelenről, a főként utánpótlás szinten elért eredményekről, a dombóvári kosárlabda jövőbeli zálogáról is megemlékezett.

