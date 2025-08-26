A majosi edzőt jó emlékek kötik a Gödöllő csapatához

Az Amatőr Kupában diadalmaskodó Gödöllői SK-t fogadja a Majosi SE NB III-as alakulata a Magyar Kupa legjobb 64 csapata között szeptember 13-án vagy 14-én. (A pályaválasztó csapat dönt a mérkőzés időpontjáról.)

„Alapvetően a legjobb 64 között – leszámítva néhány megye egyes gárdát – könnyű ellenfelet már nem lehet kapni. Örülünk, hogy hazai pályán játszunk, eddig minden meccsünk idegeben volt – mondta Varga Balázs, a Majosi SE edzője. – Személy szerint jó emlékeim vannak a Gödöllőről. A 2023/2024-es kiírásban a Dunaföldvár edzőjeként dolgoztam. A kupában Gödöllőn hosszabbítás után 2–1-re győztünk, így tovább jutottunk a 32 közé, ez nagy dolog volt. Végül a Nyíregyháza megálljt parancsolt nekünk. Nyilván azóta átalakult a Pest vármegyei együttes kerete. Most ismét megvan a lehetőségünk arra, hogy hazai pályán harcoljuk ki a továbbjutást. Erre lesz esélyünk, és meg is kell oldanunk.