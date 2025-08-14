A meglepetéskezdő: Szekszárdi Milán él az adódó eséllyel

Különös nyár ez az idei a Paksi FC történetében. Az MLSZ „ötmagyaros” ajánlása és az NSMI fiatal játékpercekre vonatkozó szabálya alaposan próbára tette az atomvárosiak identitásként vállalt, kizárólag magyarokra épülő szemléletét. Az átigazolási piacon a megszokottnál is keményebb verseny alakult ki a hazai játékosokért, így a klubnak az NB I-es szinten rutinos labdarúgókkal való erősítések helyett még inkább a saját utánpótlására kellett támaszkodnia – ami már a szezon első heteiben is látszik a csapaton.

Szekszárdi Tamás, a paksi védelem meglepetésembere

Fotó: Fotó: TEOL

A nemzetközi kupaszereplés terhelése és a védelemben jelentkező sérüléshullám rákényszerítette Bognár Györgyöt a folyamatos rotációra, ami egyben megnyitotta az utat néhány, eddig kevesebb figyelmet kapó játékos előtt. Így kerülhetett a reflektorfénybe a három bajnokin hét pontot szerző Paks egyik váratlan meglepetésembere, a védelemben stabilan helytálló Szekszárdi Milán.

A 2001-es születésű jobb lábas belsővédő története nem tipikus gyors karrierív: bőven elmúlt már 19 éves, amikor megkapta első profi szerződését nevelőegyesületétől, és bár akkor azt nyilatkozta, „következő nagyobb célom, hogy minél előbb bemutatkozhassak az NB I-ben, és természetesen mindezt itthon, Pakson”, a valóság jóval kanyargósabb útra vitte. Az élvonalbeli debütálásra több mint két évet kellett várnia, ráadásul a 2022 októberében, a Zalaegerszeg elleni, háromgólos vereséggel végződő mérkőzés aligha maradt kellemes emlék. A 2023 januárjában bekövetkezett NB II-es kölcsönadás után sokan már le is mondtak róla – kevesen hitték volna, hogy a másodosztályból még van visszaút a Paks kezdőcsapatáig.

Bár ritka, hogy valaki 24 évesen robbanjon be az NB I-be, Szekszárdi esetében ez nem véletlen. Jobban megvizsgálva a kazincbarcikai és a szentlőrinci idényeket azt láthatjuk, hogy sikerének kulcsa sokoldalúsága: az NB II-ben két teljesen eltérő játékrendszerben is bizonyította, hogy belsővédőként stabil teljesítményre képes.

A 2023–2024-es idényben a Kazincbarcika játékelképzelése a stabil védekezésre, elsősorban a középső zónák lezárására épült. Ezt egy 3-5-2-es hadrendben valósították meg, agresszíven kilépő védőkkel, akik próbálták a vonalak közti területeket szűkíteni, hogy a magasra tolt presszing során kompakt csapat képét mutassák. Ebben a rendszerben magas volt a labdaszerzési rátája (7,7), sok megelőző szereléssel (6,3) és párharccal (13,8) dolgozott, ami jól illeszkedett a zártabb, területkontrollra építő játékhoz. Labdával óvatosan építkeztek, a kapust ritkán vonták be a passzjátékba, így a progressziót a védők biztosították – elsősorban Szekszárdi. A progresszív passzok száma alapján a mezőny felső húsz százalékába tartozott, célja főként a vonalak közti területekbe mozgó társak megjátszása volt, ezért is akadt megannyi támadó harmadba juttatott átadása. Ugyanakkor nyomás alatt nem kockáztatott, nem ment bele felesleges labdavezetésekbe. Ez a hozzáállás meglátszott a csapat egészén és annak támadójátékán is, mert inkább középen próbáltak bontani, kevés valódi ziccert kialakítva, nem túl jó befejezési hatékonysággal.

A 2024–2025-ös szezonban Szentlőrincen már a 4–3–3-as rendszer bal oldali belsővédőjeként játszott. Ez egy sokkal támadóbb szellemű együttes volt, és ebben a stílusban Szekszárdi esetében jelentősen nőtt a labdavezetések száma (5,2), különösen a védő harmadból való felhozatala (3,0), ami a szélső hátvédek felfutását is támogatta. A csapat az ellenfél térfelén történő labdabirtoklásra alapozta a támadójátékát, így sikeres passzok aránya javult (75,42 százalékról 84,25 százalékra), de a progresszív passzok száma visszaesett (5,3), mivel a felépítés sokszor rövidebb passzos láncolatokra épült. Ennek a hozzáállásnak köszönhetően tudtak megannyi pontrúgás kiharcolni és azok során változatos megoldásokkal éltek. Védekezésben a gyors visszarendeződés volt kulcs, itt főként a párharchatékonyság és a sebesség döntötte el, hogy kinek van helye a kezdőben. Nem mellesleg több labdaszerzése volt az ellenfél térfelén, a pontrúgásoknál és fejpárbajoknál is aktívabban dolgozott. A labdavesztések száma csökkent, különösen saját térfélen, ami a gyorsabb döntéshozatalt és a jobb pozíciós játékot mutatja.