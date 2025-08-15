augusztus 15., péntek

A paksi modell felülmúlja az akadémiákat

Címkék#akadémiák#labdarúgás#Paksi FC

A CIES Football Observatory felmérése szerint a Paksi FC az NB I-ben a legnagyobb arányban játszatja saját nevelésű játékosait, jócskán túlszárnyalva a kiemelt akadémiák támogatott rendszerét.

Ellenbruch Zsolt

A 2025–2026-os NB I-es szezon előtti időszakot élénk szabályozói viták kísérték. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) májusban bejelentette a „magyar szabály” módosítását, amely minden élvonalbeli mérkőzésen öt magyar játékos pályán tartását írja elő, köztük kötelezően legalább egy U21-es futballista teljes játékidejű szerepeltetésével. 

A Paksi FC itthon a legnagyobb arányban játszatja saját nevelésű játékosait Fotó: Molnár Gyula

Nem sokkal a rajt előtt azonban a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) tovább szigorította az elvárásokat: az államilag kiemelt akadémiát működtető kluboknak egy, a 3+2-es néven ismert ajánlást kell teljesíteniük az akadémiai támogatás megtartása érdekében, vagyis egy helyett két-három U21-es magyar játékost kell pályára küldeniük minden bajnoki mérkőzésen. 
A Paksi FC helyzete e változásokkal gyakorlatilag nem módosult, hiszen a kizárólag magyar labdarúgókra építő klub számára a hazai játékosok szerepeltetése nem jelent problémát, a fiatalok beépítése pedig régóta szerves része az atomvárosi egyesület szakmai filozófiájának. Ráadásul, bár a Paks továbbra sem rendelkezik kiemelt akadémiai státusszal, a saját nevelésű játékosok alkalmazásában kiemelkedő következetességet mutat. A CIES Football Observatory friss adatai szerint a játékpercek 46,4 százalékát saját nevelésű futballisták kapták már a szezon kezdetén, ami messze a legmagasabb arány az NB I-ben.

Ez azért is példaértékű, mert miközben más kluboknak komoly nehézséget jelent a szigorú NSMI-előírások teljesítése – amelyekért cserébe a kiemelt akadémiák szezononként akár másfél-két milliárd forintos állami támogatásban részesülhetnek –, addig a mezőny egyik legkisebb lélekszámú városának csapata mindezt könnyedén teljesíti, sőt, jócskán túl is szárnyalja. A paksi modell bizonyítja: egy átgondolt, helyi bázisra épülő szakmai stratégia éppolyan, sőt, bizonyos esetekben hatékonyabb is lehet, mint a szervezett akadémiai rendszer. A szűkös erőforrásokra támaszkodó kisvárosi klub története így akár az egész magyar futball számára iránymutató lehet.

 

