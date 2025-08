A pályán kívül is feltalálja magát a légiós, gyerekkönyvet is írt

Zena Edosomwan személyében 206 centis magasember érkezik az atomvárosba – jelentette be hivatalos oldalán az Atomerőmű SE. A center a Harvard Egyetemen végzett, profi karrierjét Mexikóban kezdte meg, majd Kanadában, Finnországban, Szlovéniában, Elefántcsontparton és a francia másodosztályban is szerepelt. A tavalyi szezont a japán III. ligában töltötte. A Gifu Swoops csapatánál 54 mérkőzésen lépett pályára, 9 pontot és 9.3 lepattanót átlagolt. Zena nem csak a hatalmas zsákolásaival és blokkjaival tűnik ki, a pályán kívül is aktívan tevékenykedik: az „Unfiltered Network” alapítója, szerepelt a USA Today „Game On” című dokusorozatában, és írt egy gyerekkönyvet is „Dream BIG” címmel.

„Megtisztelve érzem magam, hogy egy ilyen komoly múlttal rendelkező csapathoz igazolhatok. A lehető legtöbbet szeretném kihozni magamból, és a csapatot maximálisan kiszolgálni” – nyilatkozta a játékos.