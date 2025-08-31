2 órája
A potyagól is belefért Siófokon a gálázó Majosnak
Az NB III Dél-Nyugati csoport hatodik fordulójának zárásaként Siófokra látogatott a Majosi SE. Varga Balázs együttese idegenben még nyeretlenül várta az összecsapást, ugyanakkor a somogyi rivális eddigi bizonytalan bajnoki teljesítménye alapján jó esély mutatkozott arra, hogy a zöld-fehérek megszakítsák ezen rossz sorozatukat.
A találkozó elejétől kezdve kezdeményezőbben futballozott a völgységi csapat, ám a támadó harmadban elkövetett pontatlanságok rendre megakasztották az akciókat. Az intenzív letámadások ugyanakkor hatékonyan akadályozták meg a hazaiakat abban, hogy felépítsék saját játékukat. Ennek megfelelően az első félóra inkább mezőnybeli küzdelmet hozott, komolyabb helyzet nélkül. Bár a majosiak többször is próbálkoztak a védelmi vonal mögé történő befutásokkal, ezeket a partjelző rendre megállította, ha pedig sikerült eljutni a tizenhatosig, az utolsó passzok nem jöttek össze.
A 26. percben azonban az egyik labdaszerzés meghozta a vezetést: Ángyán Milán önfeláldozó szerelése után a labda Gellér Axel elé került, aki átlövésből a siófoki kapuba talált. A bekapott gól felrázta a hazaiakat, akik ezt követően aktívabb támadójátékot mutattak. Az egyenlítésre pár percet kellett várjanak a siófokiak, ehhez azonban kellett a vendég védelem kommunikációs hibája is. Egy keresztbe ívelés blokkolását követően a magasra pattanó labdára Vukman Donát próbált kimozdulni, ám Dávid Zoltán nem tudta kizárni a siófoki támadót, aki közéjük robbant. Ez megzavarta a kapust, a labda így Németh János elé került, aki az üres kapuba bólintott.
A hazaiak találata után a félidő utolsó negyedórájában ismét a vendégek vették át az irányítást. Eleinte főként pontrúgásokból jelentettek veszélyt – Dávid többször is próbálkozott –, majd egy gyors átmenet révén megszerezték második góljukat is. Kása Benedek kapott indítást a jobb oldalon, és magabiztosan értékesítette a lehetőséget.
A szünetben kialakult 2–1-es vendégvezetés nagyjából hűen tükrözte az addig látottakat, a Majos azonban nem elégedett meg az egygólos előnnyel, és a második játékrészt is lendületesen kezdte. Az aktív támadójátéknak hamar meglett az eredménye: több helyzetet is kidolgoztak, majd egy szépségdíjas akció végén Gellér megszerezte második gólját, ezzel megduplázva a különbséget.
A harmadik gól után érezhetően csökkent a vendégek labda nélküli játékának intenzitása, így a Siófok fokozatosan magához ragadta a kezdeményezést. A majosiak védekezése azonban kellően stabil és agresszív maradt, így a hazaiak nem tudtak kibontakozni. A cserék friss lendületet hoztak a vendégcsapat játékába, ennek köszönhetően a mezőnyben kiegyenlítettebb küzdelem alakult ki.
Az ismét magasabban megkezdett letámadások révén a védelem is előrébb helyezkedhetett, így a Majos kevésbé szorult be, kapuja pedig nem forgott veszélyben. Ráadásul egy-egy ígéretes ellentámadás során még a negyedik gól megszerzésének lehetősége is felcsillant. Erre végül nem került sor, de nem is volt rá szükség, hiszen a Siófok helyzetig sem jutott, így a gólveszély is elmaradt. A Majos teljesen megérdemelten vitte haza mindhárom pontot, megszerezve első idegenbeli győzelmét a szezonban.
NB III, Dél-Nyugati csoport, 6. forduló
BFC Siófok–Majosi SE 1–3 (1–2)
Siófok, v.: Erni (Burján, Kiss B.)
Majos: Vukman – Husvéth, Dávid Z., Stampfel, Kajári – Gellér, Hatvani (Kovács L.), Ángyán (Pál A.) – Kása (Sági), Tóth M. (Csepregi), Keresztes Z. (Marosi R.). Edző: Varga Balázs
Gólszerző: Németh J. (29.), illetve Gellér (26., 53.), Kása (43.)