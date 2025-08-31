A potyagól is belefért Siófokon a gálázó Majosnak

A találkozó elejétől kezdve kezdeményezőbben futballozott a völgységi csapat, ám a támadó harmadban elkövetett pontatlanságok rendre megakasztották az akciókat. Az intenzív letámadások ugyanakkor hatékonyan akadályozták meg a hazaiakat abban, hogy felépítsék saját játékukat. Ennek megfelelően az első félóra inkább mezőnybeli küzdelmet hozott, komolyabb helyzet nélkül. Bár a majosiak többször is próbálkoztak a védelmi vonal mögé történő befutásokkal, ezeket a partjelző rendre megállította, ha pedig sikerült eljutni a tizenhatosig, az utolsó passzok nem jöttek össze.

Magabiztosan nyerte siófoki bajnokiját a Majosi SE

Fotó: Máté Réka

A 26. percben azonban az egyik labdaszerzés meghozta a vezetést: Ángyán Milán önfeláldozó szerelése után a labda Gellér Axel elé került, aki átlövésből a siófoki kapuba talált. A bekapott gól felrázta a hazaiakat, akik ezt követően aktívabb támadójátékot mutattak. Az egyenlítésre pár percet kellett várjanak a siófokiak, ehhez azonban kellett a vendég védelem kommunikációs hibája is. Egy keresztbe ívelés blokkolását követően a magasra pattanó labdára Vukman Donát próbált kimozdulni, ám Dávid Zoltán nem tudta kizárni a siófoki támadót, aki közéjük robbant. Ez megzavarta a kapust, a labda így Németh János elé került, aki az üres kapuba bólintott.