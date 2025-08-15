augusztus 15., péntek

Nem látjuk jó darabig a pályán

9 perce

Műteni kell a Paks csatárát – hosszú kihagyás vár rá

Címkék#sérülés#Ádám Martin#Paksi FC

Teol.hu

Nem a legjobb időszakát éli Ádám Martin, a Paksi FC válogatott támadója. A 30 éves támadó idén télen tért vissza az atomvárosiakhoz abban a reményben, hogy újra felépíthesse magát és visszaverekedje magát a nemzeti csapatba, ehhez képest tavasszal mindössze tizenkét tétmérkőzésen átlagban 54 percet tudott pályán lenni.

Ádám Martinra hosszú kihagyás vár
Ádám Martint műteni kell, három-öt hónap a felépülési idő
Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Az új szezon sem indult jól számára, térdsérülés miatt később csatlakozott a többiekhez és csak a Kisvárda elleni bajnokin kapott játéklehetőséget. Az 5–1-re megnyert találkozón újra fájdalmat érzett testrészében, az orvosa tanácsára pedig kés alá kell feküdnie.

„Közölte, sajnos nincs más megoldás: meg kell műteni. Erre fog most sor kerülni. A felépülés várhatóan három-öt hónapot vesz igénybe, így nagy valószínűséggel az idei évben már nem lépek pályára, csak a tavaszi idényben” –fogalmazott a klub oldalán a 28-szoros válogatott csatár.

A paksiak vasárnap 20 órakor a Zalaegerszeget fogadják a Fizz Ligában.

 

