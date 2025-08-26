augusztus 26., kedd

Mostantól csak előre néz

1 órája

Átesett a műtéten a Paksi FC csatára, hosszú kihagyás vár rá

Ádám Martin (jobbról a második) tavasszal lesz újra bevethető

Fotó: Szabó Miklós

„Túl vagyok a térdműtétemen, szerencsére minden rendben ment. Nem volt könnyű időszak, de bízom benne, hogy most magam mögött hagyhatom a nehézségeket. Köszönöm a támogatást – mostantól csak előre!” – írta közösségi oldalára kitett bejegyzésében Ádám Martin.

A Paksi FC 30 éves támadója térdsérülése miatt eleve később csatlakozott a többiekhez és csak a Kisvárda elleni bajnokin kapott játéklehetőséget. Az 5–1-re megnyert találkozón újra fájdalmat érzett testrészében, az orvosa tanácsára pedig kés alá kell feküdnie. A 28-szoros válogatott csatárra várhatóan három-öt hónap kihagyás vár.

