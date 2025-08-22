1 órája
Átigazolási körkép: több csapatnál is jelentős változás történt a nyáron
Hétvégén kezdetét veszi a vármegyei I. osztály Tolnában, így hagyományainkat folytatva sorra vettük a csapatok nyári játékosmozgásait. Átigazolási körkép.
Jelentős átalakuláson esett át az NB III-ból visszalépő Bonyhád VLC, amelytől huszonkét játékos távozott a nyári átigazolási időszakban, helyükre eggyel több helyi kötődésű labdarúgó érkezett más csapatból vagy a klub utánpótlásából. A Bátaszék SE-nél is több, mint egy kezdőcsapatnyi focista távozott és érkezett, a bronzérmes csapat mellett Dunaföldváron és a Nagymányok-Majos csapatnál is új edző irányít.
Nyári átigazolási körkép a vármegye I-ben
Bátaszék SE
Érkezett: Bajusz Krisztián, Loósz Róbert, Máté Norbert, Péter János, Takács Domán, Vituska Norbert (valamennyien Teveli Medosz SE), Csapó András (Szekszárdi UFC), Csikós Gergő (újrakezdte), Farkas András, Gábor Gergő (mindketten Kaitz Agro SK Somberek), Fricsi Szabolcs (Szekszárdi UFC U19), Hujbert Tibor (Mórágyi SE), Ruff Lénárt (Sükösd SC), Tóth József (Báta KSE), Vituska István (újrakezdte)
Távozott: Birtalan Dániel (Őcsény SK), Csipak Bálint (Mészöly Focisuli), Heberling János, Mányák Dárius, Tóth Balázs, Tóth Tamás (Mórágyi SE), ifj. Buzás Attila (Bölcskei SE), Sümegi Balázs (Anda Kalocsa FC), Szabadi Ákos (Budafoki MTE), Szász Zoltán (Dusnok KSE), Szeiler Andor (Bonyhád VLC), Tolnai Róbert (Anda Kalocsa FC), Vecsei Roland (külföld)
Edző: Buzás Attila helyett Takács Norbert
Új elnök és edző irányít – nagy változások a dobogós csapatnál
Bonyhád VLC
Érkezők: Pap Roland, Jerabek Jenő, Völgyi Péter, Máté Róbert, Sásdi Bence, Schleinig Máté (valamennyien Bonyhád-Börzsönyi SE), Bognár Sándor, Szeiler Andor, Bodó József (mindhárman Nagymányoki SE), Krausz Ármin (Szekszárdi UFC), Biszak Olivér, Virág Ruben, Farkas Martin (mindhárman Paksi FC), Molnár Máté, Keszler Kevin, Szabó Andor, Kiss Hunor, Cseh Dominik, Lőcser Márton, Piczek Péter, Selyem Olivér, Daradics Balázs, Fazekas Nátán (utánpótlásból felkerültek)
Távozók: Hock Attila, Márkvárt Patrik, Paceka Norbert, Sajnovics Milán, Széles Bence, Ulrich Dániel, Grósz Benjámin, Rituper Roland, Kugler Kristóf (valamennyien Kaposfüred SC), Pintér Máté, Gulyás Mirkó (mindketten Dombóvári FC), Ladányi Viktor, Ladányi Patrik (mindketten Ausztriába mentek), Bozóki Máté (PTE-PEAC), Kátai-Urbán Marcell (Kozármisleny FC), Brecska Szabolcs (Békéscsaba Előre), Lerch Marcel (Szekszárdi UFC), Friedszám Zalán, Ikladi Gábor, Kajári Dominik (valamennyien Majosi SE), Nagy Dávid (Grosics Akadémia), Antal István (Nagymányok-Majos)
Edző: Sárai György
Racionális döntés vezetett a Bonyhád VLC visszalépéséhez
Bölcskei SE
Érkezett: ifj. Buzás Attila (Bátaszék SE), Nagy Zalán, Jankó Bence (mindketten Paksi FC), Szauer Gergő (Holler UNFC)
Távozott: Rácz Zsolt (Dunakömlődi SE), Rodenbücher Tibor (Sárbogárd SE), Perger Zsolt (?)
Edző: Nagy Lajos
Kulcsemberei nélkül kezdte meg felkészülését a Bölcskei SE
Dombóvári LK
Érkezett: Hovorka Krisztián, Jégl Kristóf (mindketten Komlói Bányász), Szalai Szabolcs (Dombóvári FC)
Távozott: Horváth Csaba (?)
Edző: Kis Dániel
Megkezdte felkészülését a kétfrontos küzdelemre a bajnokcsapat
Dunaföldvári FC
Érkezett: Czigler Gergely Ernő, Weixl Dominik (Dunaújváros FC)
Távozott: Szauer Gergő (Bölcskei SE), Lesnyik Milán, Sümegi Levente, Valaczka Benjamin (mindhárman Apostag KSE), Váczi Ákos (Szentmárton SE), valamint a saját nevelésű Horváth Balázs és Polgár Ferenc kivételével a teljes NB III-as keret
Edző: Nyilasi Bálint helyett Váradi Sándor
Nem mindennapi: külföldi edzőtáborba vonul a vármegye I-es csapat
Kakasd SE
Érkezett: Kósa Edmond (Bonyhád-Börzsöny SE), Werb Ákos (Teveli Medosz SE)
Távozott: Dobondi Dániel (Szedresi SE)
Edző: Bózsó Gábor
Még várni kell a korábbi sikeredző visszatérésére – elmarad a hétvégi bajnoki
Nagymányok-Majos
Érkezett: Antal István, Oláh Zsombor, Sebestyén Krisztián (mindhárman Bonyhád VLC), Bogos Noel, Laczkó Zsolt (mindketten Bonyhád-Börzsöny SE), Heinrich Ákos, Kató Gergő, Sántha Áron, Jáger Márió (valamennyien Majosi SE), Götz Áron, Szemán Máté (mindketten Aparhanti SE)
Távozott: Bodó József, Bognár Sándor, (Bonyhád VLC), Árpa Balázs, Kajtár István, Pakurár Norbert (mindhárman Aparhanti SE), Steinbach Gergő (Tengelici SE), Bierer Zoltán (?)
Edző: Bodó József helyett Borbély Sándor
Hivatalos: elkészült a vármegyei focibajnokság besorolása
Tolna Vármegyei I. osztály, 1. forduló
Augusztus 23. szombat
16.00 Bonyhád VLC–Dunaföldvári FC
16.00 Dombóvári LK–Bölcskei SE
Szeptember 24., szerda
17.30 Kakasd SE–Bátaszék SE