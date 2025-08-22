Átigazolási körkép: több csapatnál is jelentős változás történt a nyáron

Jelentős átalakuláson esett át az NB III-ból visszalépő Bonyhád VLC, amelytől huszonkét játékos távozott a nyári átigazolási időszakban, helyükre eggyel több helyi kötődésű labdarúgó érkezett más csapatból vagy a klub utánpótlásából. A Bátaszék SE-nél is több, mint egy kezdőcsapatnyi focista távozott és érkezett, a bronzérmes csapat mellett Dunaföldváron és a Nagymányok-Majos csapatnál is új edző irányít.

Ifjabb Buzás Attila (fehérben) is klubot váltott a nyári átigazolás során, Bátaszékről Bölcskére távozott

Fotó: Molnár Gyula

Nyári átigazolási körkép a vármegye I-ben

Bátaszék SE

Érkezett: Bajusz Krisztián, Loósz Róbert, Máté Norbert, Péter János, Takács Domán, Vituska Norbert (valamennyien Teveli Medosz SE), Csapó András (Szekszárdi UFC), Csikós Gergő (újrakezdte), Farkas András, Gábor Gergő (mindketten Kaitz Agro SK Somberek), Fricsi Szabolcs (Szekszárdi UFC U19), Hujbert Tibor (Mórágyi SE), Ruff Lénárt (Sükösd SC), Tóth József (Báta KSE), Vituska István (újrakezdte)

Távozott: Birtalan Dániel (Őcsény SK), Csipak Bálint (Mészöly Focisuli), Heberling János, Mányák Dárius, Tóth Balázs, Tóth Tamás (Mórágyi SE), ifj. Buzás Attila (Bölcskei SE), Sümegi Balázs (Anda Kalocsa FC), Szabadi Ákos (Budafoki MTE), Szász Zoltán (Dusnok KSE), Szeiler Andor (Bonyhád VLC), Tolnai Róbert (Anda Kalocsa FC), Vecsei Roland (külföld)

Edző: Buzás Attila helyett Takács Norbert