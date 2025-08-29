Átigazolási körkép: egy helyen a vármegye II-es nyári játékosmozgások

Hét csapat részvételével rajtol el hétvégén a 2025/2026-os szezon a Tolna vármegyei II. osztályban. A nyári átigazolási körképet tekintve jól erősített az előző idényben ezüstérmet szerző Tengelic és a Magyar Kupa főtábláján két kört ment Mórágy, a többi csapat nagy része megtartotta magját, igazán nagy játékosmozgás Aparhanton és Bonyhád-Börzsönyben történt.

Tóth Tamás (fehérben) a mórágyiakhoz igazolt a nyáron

Fotó: Makovics Kornél

Nyári átigazolási körkép

Tengelici SE (2.)

Érkezett: Erdélyi Zsolt (Anda Kalocsa FC), László Levente (Véménd KSE), Vadas Balázs, Bucher Barnabás (mindketten Tolna VFC), Steinbach Gergő (Nagymányoki SE)

Távozott: Egle Ernő (Gyönki SE), Borda Gergő (Faddi SE), Csikó Gábor (Nagydorog KSE)

Edző: Csicsó József

ASE Paks (3.)

Érkezett: Samu Gábor László (Bölcskei SE), Rogács Mihály (Gerjeni SE)

Távozott: Németh Roland (Rácalmás SE), Gerőfi Konrád Márk (Nagydorog KSE)

Edző: Szakács Viktor