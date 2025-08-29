56 perce
Átigazolási körkép: egy helyen a vármegye II-es nyári játékosmozgások
Újabb idény kezdődik a vármegyei másodosztályban, így hagyományunkat folytatva idén is összeszedtük a csapatoknál történt holtidényi játékosmozgásait. Nyári átigazolási körkép.
Hét csapat részvételével rajtol el hétvégén a 2025/2026-os szezon a Tolna vármegyei II. osztályban. A nyári átigazolási körképet tekintve jól erősített az előző idényben ezüstérmet szerző Tengelic és a Magyar Kupa főtábláján két kört ment Mórágy, a többi csapat nagy része megtartotta magját, igazán nagy játékosmozgás Aparhanton és Bonyhád-Börzsönyben történt.
Nyári átigazolási körkép
Tengelici SE (2.)
Érkezett: Erdélyi Zsolt (Anda Kalocsa FC), László Levente (Véménd KSE), Vadas Balázs, Bucher Barnabás (mindketten Tolna VFC), Steinbach Gergő (Nagymányoki SE)
Távozott: Egle Ernő (Gyönki SE), Borda Gergő (Faddi SE), Csikó Gábor (Nagydorog KSE)
Edző: Csicsó József
ASE Paks (3.)
Érkezett: Samu Gábor László (Bölcskei SE), Rogács Mihály (Gerjeni SE)
Távozott: Németh Roland (Rácalmás SE), Gerőfi Konrád Márk (Nagydorog KSE)
Edző: Szakács Viktor
Faddi SE (4.)
Érkezett: Borda Gergő (Tengelici SE), Merkl Dániel (Tolna VFC)
Távozott: Takács Balázs (?)
Edző: Szőcs Richárd
Mórágyi SE (5.)
Érkezett: Heberling János, Mányák Dárius, Tóth Balázs, Tóth Tamás (valamennyien Bátaszék SE)
Távozott: Hubert Tibor (Bátaszék SE), Dudás Gergely (Decs LSE)
Játékos-edző: Löfli Dávid
Aparhanti SE (7.)
Érkezett: Horváth Kálmán, Schwáb Dávid (mindketten Iregszemcsei SE), Jakab Renátó (Majosi SE), Molnár Norbert, Pál István, Pakurár Norbert (mindhárman Nagymányoki SE), Szabó Dániel (Tolna VFC), Fazekas András, Sebestyén Szabolcs (mindketten újrakezdték)
Távozott: Götz Áron, Szemán Máté (mindketten Nagymányoki SE), Miklós László, Sebestyén Gábor (mindketten MUSE Szászvár)
Játékos-edző: Miklóssy Balázs
Kisdorogi FC (8.)
Érkezett: Farkas Dominik, Miklós Renátó, Reichert Krisztián (mindhárman Teveli Medosz SE)
Távozott: Kovács Bence (Bonyhád-Börzsöny SE)
Edző: Szabó Vendel helyett Palkó Máté (játékos-edző)
Bonyhád-Börzsöny SE (újonc)
Érkezett: Kiss Noel, Illés Barna, Győrfi Áron (mindhárman Majosi SE), Bece Tibor (Teveli Medosz SE), Gungl Bálint (Kajdacsi SE), Sebestyén Tibor (Izmény), Kovács Bence (Kisdorog FC), Törő Márk (újrakezdte)
Távozott: Jerabek Jenő, Máté Róbert, Pap Roland, Sásdi Bence, Schleinig Máté, Völgyi Péter (valamennyien Bonyhád VLC), Kósa Edmond (Kakasd SE), Bogos Bálint (Nagymányok-Majos)
Játékos-edző: Szász Dávid
Tolna Vármegyei II. osztály, 1. forduló
Augusztus 31., vasárnap
16.30 ASE Paks–Aparhanti SE
17.30 Tengelici SE–Faddi SE
17.30 Mórágyi SE–Kisdorogi FC
Szabadnapos: Bonyhád-Börzsöny SE
