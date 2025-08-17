augusztus 17., vasárnap

Indul a bérletárusítás

48 perce

Augusztus 25-én, hétfőn kezdi meg a bérletek árusítását a KSC

Teol.hu

A Tarr KSC Szekszárd NB I-es női kosárlabdacsapata augusztus 25-én, hétfőn megkezdi a 2025/2026-os szezonra érvényes bérletek árusítását, melyek árai nem változtak a tavalyihoz képest. A normál bérlet 26 ezer, a diák és nyugdíjas 20, az állandó ülőhelyre szóló 36, míg a VIP-bérlet 130 ezer forintba kerül. A belépő kártyák megvásárolhatók a sportcsarnokban található KSC-irodában munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között, valamint a hazai rendezésű mérkőzések alatt. Újítás, hogy online bankkártyás fizetési módot is lehet választani. 

