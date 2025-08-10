Az egykori tanítványok hatodszor fociztak a néhai edző emlékére

Szombat a falunapok éjszakája volt: Kisdorog, Magyarkeszi, Pincehely, Iregszemcse. Csak néhány település azok közül, ahol hétvégén a felhőtlen szórakozásé, baráti beszélgetéseké volt a főszerep. Utóbbi településen a buli mellett nemes hagyományt is ápoltak azzal, hogy hatodik alkalommal rendezték meg a Ficus kupa kispályás focitornát. Az egykori labdarúgó edző, Szántó István emlékét idézték meg a kastélyparkban lebonyolított eseménnyel – mondta Tóth Szabolcs főszervező, a rendezvény névadója. A résztvevő hét csapat a csoportkör és keresztjáték után jutott el a helyosztókig. A győzelmet végül a Budai Street szerezte meg, megelőzve a Young Boys, a Tezserton és a Fürged együttesét. A gólkirályi címet 9 találattal Horváth Kálmán (Budai Street) érdemelte ki, a legjobb mezőnyjátékosnak Török Bálint (Young Boys) bizonyult, míg a legjobb kapus Orsós Richárd (Young Boys) lett.