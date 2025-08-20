augusztus 20., szerda

István névnap

15°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napfény és strandfoci

1 órája

Az újabb címvédés a célja a Bonyhádnak a strandlabdarúgó-bajnokság döntőjében

Címkék#Balatonboglár#strandfoci bajnokság#Bonyhád BFC#strandfoci

Teol.hu

A Zebegény Garvittax Sportegyesület, és a világranglista 43. helyezett, szlovák bajnok BSC Husty ellen játszott kedden este a Bonyhád BFC Balatonbogláron a Napfény strandon. A két nap során hiányzik az együttesből a kupadöntőt mesterhármasával eldöntő Wirth Dániel, illetve a nemzetközi tornákon nagyon jól teljesítő Ficsór Dávid és Patócs Richárd, valamint a csapatkapitány Máté Róbert is. Ezzel együtt a mai napon nem lehet más a célja a bonyhádiaknak, mint a tornagyőzelem és a nemzetközi kupaszereplés folytatása. A völgységi alakulat számára a bajnoki mérkőzések jelentik az utolsó fellépést a szeptemberi klubvilágbajnokság előtt. Így jó erőfelmérő lesz az állandó BL-résztvevő szlovák bajnokcsapat elleni találkozó, de a Garvittax is egyre erősebb kerettel rendelkezik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu