Az újabb címvédés a célja a Bonyhádnak a strandlabdarúgó-bajnokság döntőjében

A Zebegény Garvittax Sportegyesület, és a világranglista 43. helyezett, szlovák bajnok BSC Husty ellen játszott kedden este a Bonyhád BFC Balatonbogláron a Napfény strandon. A két nap során hiányzik az együttesből a kupadöntőt mesterhármasával eldöntő Wirth Dániel, illetve a nemzetközi tornákon nagyon jól teljesítő Ficsór Dávid és Patócs Richárd, valamint a csapatkapitány Máté Róbert is. Ezzel együtt a mai napon nem lehet más a célja a bonyhádiaknak, mint a tornagyőzelem és a nemzetközi kupaszereplés folytatása. A völgységi alakulat számára a bajnoki mérkőzések jelentik az utolsó fellépést a szeptemberi klubvilágbajnokság előtt. Így jó erőfelmérő lesz az állandó BL-résztvevő szlovák bajnokcsapat elleni találkozó, de a Garvittax is egyre erősebb kerettel rendelkezik.