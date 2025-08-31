augusztus 31., vasárnap

Válogatott meghívó

1 órája

Az Újpest ellen első élvonalbeli gólját szerző focista bekerült a válogatott keretbe

Teol.hu

A litvánok ellen kezdi meg az Eb-selejtezőket az U21-es válogatott: Szélesi Zoltán szövetségi edző 27 játékosnak küldött meghívót a szeptember 9-i, litvániai Eb-selejtező előtt. 

 

A behívott labdarúgók között van a Paksi FC elmúlt időszakban remek formában lévő, az Újpest ellen első NB I-es gólját szerző középpályása, Horváth Kevin is. A tartalékok között pedig Pető Milán neve is szerepel. A csoportban a mieinken kívül az ukrán, a horvát, a török és a litván együttes szerepel. A jövő őszig tartó sorozat végén a csoport első helyezettje kijut a 2027-es korosztályos tornára. A magyar válogatott a csoportküzdelmek első játéknapján szabadnapos lesz, majd szeptember 9-én 18 órakor Litvániában kezdi meg szereplését a házigazdák ellen. A korosztály legjobbjai közé tartozó Tóth Alex és Gruber Zsombor a felnőttekkel készül, Lisztes Krisztián sérülése után még nem bevethető, Yaakobishvili Áron pedig spanyol klubcsapatával készül.  

 

