A nyeretlen újonc otthonában némiképp meglepő vereséget szenvedett a Szekszárd

A szekszárdiaknál letöltötte két meccses eltiltását és a kezdőben kapott helyet Paksi Dániel, ugyanakkor Bartha László el sem utazott a mérkőzésre, a rutinos támadó csütörtökön belázasodott.

NB III Délnyugati-csoport, 6. forduló

Greenplan Balatonlelle SE–Szekszárdi UFC 2–0 (0–0)

Balatonlelle, v.: Gindl (Vargha T., Pálfi)

Szekszárd: Bognár Zs.– Egri, László M., Füredi, Lajkó F. (Tanos, 73.)– Major, Lékó (Tóth D., a szünetben)– Ágics, Budai D. (Szabó M., a szünetben, Nagy R., 73.), Paksi D.– Arena Á. (Péter D., 83.). Edző: Juhász Máté

Gólszerző: Kelemen K. (55.), Molnár K. (80.)

Kiállítva: Tóth D. (90+4.)