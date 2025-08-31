augusztus 31., vasárnap

NB III-as foci

1 órája

A nyeretlen újonc otthonában némiképp meglepő vereséget szenvedett a Szekszárd

Címkék#Szekszárdi UFC#Balatonlelle SE#NB III-as foci#labdarúgás

Az NB III-as focibajnokság 6. fordulójában a Szekszárdi UFC az újonc Balatonlelle otthonában szenvedett vereséget.

Teol.hu

A szekszárdiaknál letöltötte két meccses eltiltását és a kezdőben kapott helyet Paksi Dániel, ugyanakkor Bartha László el sem utazott a mérkőzésre, a rutinos támadó csütörtökön belázasodott. 

NB III Délnyugati-csoport, 6. forduló

Greenplan Balatonlelle SE–Szekszárdi UFC 2–0 (0–0)
Balatonlelle, v.: Gindl (Vargha T., Pálfi)
Szekszárd: Bognár Zs.– Egri, László M., Füredi, Lajkó F. (Tanos, 73.)– Major, Lékó (Tóth D., a szünetben)– Ágics, Budai D. (Szabó M., a szünetben, Nagy R., 73.), Paksi D.– Arena Á. (Péter D., 83.). Edző: Juhász Máté
Gólszerző: Kelemen K. (55.), Molnár K. (80.)
Kiállítva: Tóth D. (90+4.)

 

