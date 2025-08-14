augusztus 14., csütörtök

Gyász

1 órája

Balesetben elhunyt a Paksi FC korábbi labdarúgója

Augusztus 13-án kora reggel Előszálláson szenvedett tragikus balesetet Varga Zsombor, amely következtében a 22 éves sportember életét vesztette, számolt be korábbi klubja, a Videoton FC Fehérvár. A labdarúgó halálhíréről egykori csapata, a Paksi FC is beszámolt közösségi oldalán.

Varga Zsombor 2021-ben igazolt az atomvárosiakhoz, akiknek szerelését tizenhárom harmadosztályú bajnokin ölthette magára.

Augusztus 5-én a Tarr KSC Szekszárd 12 éves kosárlabdázója, Fricsi Dóra szíve állt le egy edzés során, és bár az edzője azonnal megkezdte újraélesztését, a mentők pedig kórházba szállították, négy nappal később szervezete feladta a harcot. Másnap több százan emlékeztek gyertyagyújtással a vidám fiatal sportolóra.

 

