augusztus 9., szombat

Emőd névnap

34°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A teljesítmény optimalizálása

1 órája

Vituska Norbert mesterhármassal sokkolta az ellenfelet (képgalériával)

Címkék#Bátaszék SE#labdarúgás#Bölcskei SE#felkészülési mérkőzés

Megyei első osztályú felkészülési mérkőzésen a Bátaszék legyőzte a Bólyt, a létszámban megfogyatkozott Bölcske otthon kapott ki a Bács-Kiskun vármegyei I. osztály második helyezettjétől.

Teol.hu

Bátaszék SE–Bólyi SE 6–3 (3–1). Bátaszék: Péter J.– Fricsi, Balogh B., Máté N., Nagy Zs. (Bozsolik Á.)– Vituska N. (Hetényi), Héhn, Gábor G., Csapó A., Farkas A.– Lizák (Vituska I.). Edző: Takács Norbert. Gólszerzők: Vituska N. (3), Farkas A., Héhn, Lizák.  
Bölcskei SE–Harta SE 1–2 (0–0). Bölcske: Nagy Z. (Nagy Sz.)– Jankó, Kovács E., Fenyősi, Juhász D. (Laták)– Buzás A., Heisler, Blatt– Bognár B., Horváth K. (Felkert), Hanol M. Edző: Nagy Lajos. Gólszerzők: Horváth K., illetve Csehi T., Ivacs. 

Bölcskei SE–Harta SE labdarúgó felkészülési mérkőzés

Fotók: Molnár Gyula

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu