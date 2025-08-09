Vituska Norbert mesterhármassal sokkolta az ellenfelet (képgalériával)

Bátaszék SE–Bólyi SE 6–3 (3–1). Bátaszék: Péter J.– Fricsi, Balogh B., Máté N., Nagy Zs. (Bozsolik Á.)– Vituska N. (Hetényi), Héhn, Gábor G., Csapó A., Farkas A.– Lizák (Vituska I.). Edző: Takács Norbert. Gólszerzők: Vituska N. (3), Farkas A., Héhn, Lizák.

Bölcskei SE–Harta SE 1–2 (0–0). Bölcske: Nagy Z. (Nagy Sz.)– Jankó, Kovács E., Fenyősi, Juhász D. (Laták)– Buzás A., Heisler, Blatt– Bognár B., Horváth K. (Felkert), Hanol M. Edző: Nagy Lajos. Gólszerzők: Horváth K., illetve Csehi T., Ivacs.