Vármegyei I. osztály

3 órája

Bátaszéki focihorror: a hosszabbításban fordított az újonc (képgalériával)

Vármegyei I. osztály 2. fordulójában potyogtak a gólok. Fordulatos meccset játszott a Bátaszék SE és az újonc Dombóvári LK.

Teol.hu

Az újonc Dombóvári LK hosszabbításban nyerte meg a Bátaszék SE elleni meccsét. A forduló rangadóján az ezüstérmes Bölcskei SE az NB III-ban nem nevező Bonyhád VLC-t fogadta. A Nagymányok három perc alatt megfordította a Kakasd elleni bajnokiját. 

Túlerőben a dombóváriak a Bátaszék SE elleni bajnoki találkozójukon
Túlerőben a dombóváriak a Bátaszék SE elleni bajnoki találkozójukon
Fotó: Kiss Albert

Vármegye I., 2. forduló 

Bölcskei SE–Bonyhád VLC 3–1 (1–0)
Bölcske, v.: Szűcs G. (Markó, Vén)
Bölcske: Nagy Z. – Jankó, Kovács E., Fenyősi (Binder, a szünetben), Hanol–  Buzás, .Heisler, Blatt (Laták, 79.),– Bognár B. (Szauer, 70.), Farsang (Horváth K., 70.), Szili I. Edző: Nagy Lajos 
Bonyhád: Schleinig– Jerabek (Fazekas N., 86.), Máté R., Krausz– Farkas M. (Piczek, 73.), Sásdi A., Virág (Cseh, 81.), Bognár S., Sásdi B.–Bodó (Keszler, 86.), Pap R. Edző: Sárai György 
A hazai gárda kézben tartotta a mérkőzés irányítását, s nagyobb arányban is nyerhetett volna. Gólszerző: Buzás (34., 90.), Szauer (71.), illetve Máté R. (64.). Kiállítva: Schleinig (BVLC). Jók: Buzás, Heisler, Kovács E., Jankó, Hanol, illetve Schleinig, Sásdi B., Máté R. 
Nagymányok-Majos–Kakasd SE 3–1 (0–0)
Nagymányok, v.: Éreth (Osztermajer, Álló)
Nagymányok-Majos: Hübner– Ikladi, Lengyel M., Friedszám– Hideg, Kató, Kajtár, Götz (Szemán, 89.)– Dulcz, Antal (Papp O., a szünetben)– Illés Á. (Laczkó Zs., 81.). Edző: Borbély Sándor 
Kakasd: Zsiga– Temesi (Szilágyi V., 83.), Hucker, Kvanduk J., Kósa, Réti, Bús, Adorján, Sztehló (Mácsik, 58.), Török Á., Mayer (Róczó, 76.). Edző: Bózsó Gábor
Jó iramú mérkőzésen megérdemelt győzelmet aratott a hazai csapat a kevés helyzetet kidolgozó vendégek ellen. Gólszerző: Ikladi (63.), Illés (66.), Kajtár (86.), illetve Kósa (48.). Jók: Ikladi vezetésével az egész hazai csapat dicsérhető, illetve Zsiga, Kósa. 

A Bátaszék SE egy megnyert mérkőzést veszített el 

Bátaszék SE–Dombóvári LK 3–4 (2–1)
Bátaszék, v.: Berengyán (Prantner, Szabó P.)
Bátaszék: Hujbert– Bajusz, Loósz (Fricsi, a szünetben), Csikós, Balogh B.– Farkas A. (Ruff, 74.), Karaszi (Csapó, 63.), Héhn (Nagy Zs., 87.), Gábor G.– Vituska N., Lizák. Edző: Takács Norbert
Dombóvár: Karádi– Szakó (Szalai, 51.), Kierdorf, Illés I., Őszi– Hovorka (Kis D., 68.), Nagy Á. (Borbély, 94.), Kardos, Sólyom– Jégl (Varga M., 60.), Végh P. Edző: Kis Dániel
Fordulatos mérkőzésen az első félidőben mezőnyfölényben játszott a Bátaszék. A szünet után a lelkes vendégek kihasználva a hazaiak hibáit megszerezték első győzelmüket a megye egyben. Gólszerző: Lizák (37., 55.), Farkas A. (30.), illetve Kardos (41.), Nagy Á. (55.), Végh (92.), Sólyom. (93.). Jók: Gábor G., Lizák, Bajusz. 

Bátaszék SE–Dombóvári LK

Fotók: Kiss Albert


 

1

