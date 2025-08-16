Felkészülési találkozó
39 perce
Egy héttel a bajnoki rajt előtt balul sikerült a főpróba
Az augusztus 24-i bajnoki rajt előtt utolsó felkészülési mérkőzését játszotta a nyáron átalakult Bátaszék SE megye egyes csapata.
Az előző évadban a Bács-Kiskun vármegyei első osztályban ezüstérmet szerző – többek között a volt NB I-es Csehi Tamást és Báló Tamást is soraiban tudó – Harta magabiztos győzelmet aratott az átalakulóban lévő Bátaszék ellen.
Felkészülési mérkőzés. Harta SE–Bátaszék SE 5–1 (2–1). Bátaszék: Hujbert (Péter)– Fricsi, Lósz (Karaszi), Máté N., Ruff (Nagy Zs.)– Vituska N. (Vituska I.), Héhn, Gábor G., Csapó A.– Farkas A., Lizák (Hetényi). Edző: Takács Norbert.
A bátaszékiek gólját Gábor Gergő szerezte.
