Felkészülési találkozó

39 perce

Egy héttel a bajnoki rajt előtt balul sikerült a főpróba

Az augusztus 24-i bajnoki rajt előtt utolsó felkészülési mérkőzését játszotta a nyáron átalakult Bátaszék SE megye egyes csapata.

Az előző évadban a Bács-Kiskun vármegyei első osztályban ezüstérmet szerző – többek között a volt NB I-es Csehi Tamást és Báló Tamást is soraiban tudó – Harta magabiztos győzelmet aratott az átalakulóban lévő Bátaszék ellen.  
Felkészülési mérkőzés. Harta SE–Bátaszék SE 5–1 (2–1). Bátaszék: Hujbert (Péter)– Fricsi, Lósz (Karaszi), Máté N., Ruff (Nagy Zs.)– Vituska N. (Vituska I.), Héhn, Gábor G., Csapó A.– Farkas A., Lizák (Hetényi). Edző: Takács Norbert. 
A bátaszékiek gólját Gábor Gergő szerezte. 

