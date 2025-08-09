Beke ismét egyéni csúcsot ért el, Szabados „szétdobta” a mezőnyt

A finnországi Tamperében zajló U20-as atlétikai Európa-bajnokság második napján a kalapácsvetés döntőjében a tamási Beke Zétény 70.06 méteres legnagyobb dobásával a tizenkét versenyzőt felvonultató döntőben a nyolcadik helyen végzett. Beke a csütörtöki selejtezőben kétszer is túldobta az eddigi 68.35 méteres egyéni csúcsát, előbb 69.04-gyel majd 69.71-gyel, így végül összesítésben a kilencedik legjobb eredménnyel lett finalista.

A számot – abszolút favoritként – a szombathelyi Haladás VSE versenyzője, Szabados Ármin nyerte nagy fölénnyel. A vasi fiú 80.68-cal toronymagasan a legjobb eredményt érte el a kvalifikációban, hat és fél métert vert a második legjobbra. Már ez a dobása minden idők legjobb selejtezős eredménye volt. A döntőben ugyan elmaradt a 85.57 méteres világcsúcstól, de 82.91 méteres győztes dobásának a közelébe sem ért senki.