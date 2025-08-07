augusztus 7., csütörtök

U20-as Európa-bajnokság

1 órája

Beke Zétény új egyéni csúccsal bejutott a kalapácsvetés döntőjébe

Címkék#u20#Beke Zétény#atlétika#Tamási Tam-Bau AC

Teol.hu

Csütörtökön a finnországi Tamperében kezdetét vette az U20-as atlétikai Európa-bajnokság, melyen a magyar csapatot 39 sportoló alkotja: 20 fiú- és 19 leányversenyző. A kontinensviadalon 48 ország megközelítőleg 1300 atlétája vesz részt. A magyar esélyesek között találjuk a kalapácsvető Szabados Ármint, aki 82.93 méteres egyéni rekordjával több mint hat méterrel előzi meg finnek reménységét, Aatu Kangasniemit (76.32). Ugyanebben a számban rajthoz álló húsz induló között lépett dobókörbe a Tamási Tam-Bau AC versenyzője, a Tolna vármegyei csúcstartó Beke Zétény. A tamásiak reménysége a selejtezőben két alkalommal is megjavította 68.35 méteres egyéni csúcsát: a hat kilós kalapáccsal elért 69.71 méteres új rekordja azt jelentette, hogy kilencedik helyen bejutott a péntek délután kezdődő döntőbe. 

 

