Benke Szilárd kezdőként tíz pont fölé jutott a Románia elleni vb-selejtezőn

Gasper Okorn szövetségi kapitány megfiatalított együttese – amely a sorozat múlt hét szerdai nyitányán 76–64-re kikapott Romániában, majd egy hete 96–58-ra nyert Észak-Macedóniával szemben – a kiegyenlített első félidő után a harmadik negyedben állva hagyta riválisát, 26–5-re nyerte a szakaszt, s a zárószakaszban jól gazdálkodott előnyével. Az Atomerőmű SE játékosa, Benke Szilárd 11 ponttal, 2 lepattanóval, 4 assziszttal, 13-as teljesítmény-indexszel zárta a találkozót.

A magyar együttes így nem csupán visszavágott a román csapatnak, hanem az egymás elleni mérleget is a maga javára fordította, ami azt jelenti, ha Perl Zoltánék szerdán nyernek a biztosan csoport utolsó észak-macedónok ellen, akkor elsőként jutnak tovább.

