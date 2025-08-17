augusztus 17., vasárnap

Húszpontos győzelem

52 perce

Benke Szilárd kezdőként tíz pont fölé jutott a Románia elleni vb-selejtezőn

A magyar férfi kosárlabda-válogatott 86–66-ra legyőzte Romániát szombaton Szolnokon a világbajnoki előselejtező harmadik fordulójában, ezzel továbbjutott a csoportjából.

Teol.hu

Gasper Okorn szövetségi kapitány megfiatalított együttese – amely a sorozat múlt hét szerdai nyitányán 76–64-re kikapott Romániában, majd egy hete 96–58-ra nyert Észak-Macedóniával szemben – a kiegyenlített első félidő után a harmadik negyedben állva hagyta riválisát, 26–5-re nyerte a szakaszt, s a zárószakaszban jól gazdálkodott előnyével. Az Atomerőmű SE játékosa, Benke Szilárd 11 ponttal, 2 lepattanóval, 4 assziszttal, 13-as teljesítmény-indexszel zárta a találkozót. 
A magyar együttes így nem csupán visszavágott a román csapatnak, hanem az egymás elleni mérleget is a maga javára fordította, ami azt jelenti, ha Perl Zoltánék szerdán nyernek a biztosan csoport utolsó észak-macedónok ellen, akkor elsőként jutnak tovább. 
 

 

