Bognár György kiélezett párharcra számít

30 perce

A Zsitomir edzője: Böde érezze magát kellemetlenül

A Zsitomir edzőjét, Ruslan Rotant Böde Dánielről is kérdezte az ukrán sajtó, a Paksi FC trénere, Bognár György pedig kiélezett és izgalmas párharcot vár

Az orosz–ukrán háború miatt a Polisszja nem fogadhatja hazai pályán ellenfeleit az európai kupában, így fordulhat elő, hogy a vendéglátó csapatnak hosszabb utat kell megtennie Eperjesig, mint a Paksnak. A Kijevtől nyugatra fekvő Zsitomir település több mint hétszáz, az atomváros viszont „csak” 430 kilométerre fekszik a szlovákiai várostól, igaz, Ukrajna területi adottságai miatt a helyi csapatok alkalmazkodtak már a hosszabb utazásokhoz.

Böde Dánielről is elmondta véleményét az ukránok vezetőedzője
Fotó: Molnár Gyula

A mérkőzést megelőző napon Bognár György a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a Maribor elleni párharc egyértelműen feldobta a társaságot. Egy komoly, Európában náluk jobban jegyzett csapatot sikerült kiejteniük. A Zsitomir elleni csatáról elmondta, kiegyenlített párharc vár rájuk, jó csapat az ukrán együttes, de a Paks sem gyenge, így kifejezetten kiélezett és izgalmas küzdelemre számít a két csapat között.

Az ukrán edzőt Böde Dánielről kérdezték

Ruslan Rotan újságírói kérdésre elmondta, erővel kell felvenniük a versenyt az atomvárosiakkal, kiemelve Böde Dánielt, akit nem szabad hagyni, hogy kényelmesen érezze magát. Megjegyezte, a hozzá hasonló erős testalkatú csatárok keresik a fizikai kontaktust, ezért többek között a sok mozgásra fókuszálnak majd.

Ruslan Rotan
Forrás: polissyafc.com

A semleges helyszínnel kapcsolatban a korábbi 100-szoros válogatott középpályás elmondta, „szeretnénk mielőbb saját stadionunkban, telt ház előtt pályára lépni, de ehhez békére van szükségünk, hogy véget érjen a háború az országunkban. Nem vagyunk egyenlő feltételekkel az ellenféllel, de mindezt megértjük.”

Konferencialiga, 3. selejtezőkör, 1. mérkőzés
Polisszja Zsitomir (ukrán)–Paksi FC
Eperjes, Tatran Stadion, csütörtök, 20 óra. Vezeti: Joakim Östling (svéd)

 

