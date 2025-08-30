augusztus 30., szombat

Mire gondolhatott?

24 perce

Böde Dániel rejtélyes üzenettel küldte a válogatottba csapattársát

Munkatársunktól

„Játssza a játékát, aztán tovább nem folytatnám...” – válaszolta mosollyal a szája szélén Böde Dániel az M4 Sport riporterének arra a kérdésre, hogy mit javasol Tóth Barnának, ha belép az MLSZ telki edzőközpontjának ajtaján.

böde dániel marco rossi válogatott tóth barna
Talán csak Tóth Barna tudja, mire gondolt Böde Dániel
Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Böde Dániel tavaly májusban úgy nyilatkozott, ha két mankóval kellene, úgy is menne a válogatottba. Bár a 38 éves csatár az NB I előző idényében gólkirályi címet szerzett, nem kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól. Az olasz szakember ugyanis többször kijelentette, elismeri a Paksi FC csapatkapitányának teljesítményét, de amíg ő irányítja a nemzeti csapatot, a támadó nem lesz a keretben.

A magyar válogatott szeptember 6-án Írországban kezdi meg a 2026-os világbajnokság selejtezőit, majd három nappal később Portugáliát fogadja a Puskás Arénában. Tóth Barna mellett Osváth Attila képviseli az atomvárosiakat, de a tengelici kötődésű Szalai Attila is ott lesz az összetartáson.

Fizz Liga: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC

Fotók: Makovics Kornél

 

